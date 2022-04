Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fernandinho chegou ao Manchester City em 2013, há quase uma década. De lá para cá, somou mais de 370 jogos, conquistou quatro vezes a Premier League e chegou a uma final da Liga dos Campeões. Nos últimos anos, nos últimos verões, a ideia de que o médio brasileiro estava a um passo de sair de Inglaterra e regressar ao Brasil apareceu constantemente — e parece que a decisão não passa de 2022.

Esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Atl. Madrid, Fernandinho deu a entender que já decidiu não voltar a renovar pelo Manchester City e voltar ao Brasil para terminar a carreira. “Quero continuar a jogar. E claro que vou voltar para o Brasil. Já decidi, em conjunto com a minha família, que isso é o melhor e o mais importante para mim nesta momento”, começou por dizer o jogador de 36 anos, que acabou por assumir que o destino mais óbvio será o Athl. Paranaense, onde começou o percurso profissional há já duas décadas.

A reação de Pep Guardiola ao saber que Fernandinho está deixando o City no final da temporada. pic.twitter.com/QypYhWf5Qz — Ericky Maier (@erickymaier) April 12, 2022

“Conversámos no ano passado, chegámos a abrir negociações… Mas, depois de falar com a minha família e com o meu agente, acabei por decidir que seria melhor ficar em Inglaterra. Até agora o meu empresário não me passou mais nada e já estamos em abril. Mas é óbvio que, se o Athl. Paranaense me procurar, ele vai passar tudo para mim e vamos conversar. Eu já deixei claro que tenho essa vontade”, acrescentou Fernandinho.

Ora, as declarações do médio brasileiro não seriam estranhas nem extraordinárias se Pep Guardiola não tivesse sido completamente apanhado de surpresa — até porque foi questionado sobre o assunto sem sequer ter ouvido as declarações do jogador. “Ohhh… Eu não sabia mesmo. Não ouvi. Talvez o Txiki Begiristain já saiba e ainda não me tenha dito. Não sei, é uma surpresa. E entendo perfeitamente que jogadores com contrato até 2023 queiram sair… Vejam o exemplo do Ferran Torres [que assinou pelo Barcelona em janeiro]. Não quero ninguém insatisfeito. Pela idade dele, pela família dele no Brasil. O clube vai ajudá-lo”, explicou o treinador catalão na sua própria conferência de imprensa.

My focus is 100% on winning all the titles we are playing for and I will only talk about my future at the end of the season. Let’s keep pushing! ???????? pic.twitter.com/MGVcf6VVz0 — Fernandinho (@fernandinho) April 12, 2022

Entretanto, nas redes sociais, Fernandinho já abordou o assunto para garantir que continua plenamente concentrado nos objetivos do Manchester City. “Fui 100% honesto e espontâneo na resposta àquela pergunta na conferência de hoje. Mas todos aqueles que me conhecem também sabem que a minha lealdade está com o Manchester City e os meus deveres enquanto capitão. O meu foco está a 100% em ganhar todos os títulos que ainda estamos a disputar e só vou falar sobre o meu futuro no final da temporada”, escreveu.