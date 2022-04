As palavras são de Tytti Tuppurainen, a ministra finlandesa para os Assuntos Europeus. É “altamente provável” a Finlândia juntar-se à NATO, e o processo de inscrição deve ser “o mais rápido possível”.

As declarações foram feitas durante uma entrevista à Sky News. “O povo da Finlândia parece já ter tomado uma decisão e há uma grande maioria que defende a adesão à NATO.” No entanto, frisou que a adesão terá de ser discutida no parlamento.

Sobre as ameaças da Rússia, a ministra disse que cada país tem o direito de fazer os seus arranjos de segurança. Na quinta-feira, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, e Dmitri Medvedev, ameaçou instalar armas nucleares no Báltico se a Suécia e a Finlândia aderirem à NATO.

"The people of Finland, they seem to have already made up their mind."@TyttiTup says it is "highly likely" Finland will join NATO, adding that the "brutal" Ukraine war has been "a wake-up call to us all".

Latest: https://t.co/7zetOBz8Tc

📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/96lBVZknqr

— Sky News (@SkyNews) April 15, 2022