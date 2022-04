Este artigo é da responsabilidade da Compal

Do Algarve a Trás-os-Montes, do Alentejo e do Ribatejo, não esquecendo o Oeste e as Beiras. Por todo este país há Compal, porque em todas estas regiões há fruta portuguesa de qualidade que entra nas garrafas que tão bem conhece, como a de Compal Laranja do Algarve.

A opção pela fruta portuguesa é histórica, tem tantos anos como a Compal. Há 70 anos que se procuram, em primeiro lugar, os fornecedores nacionais, pela qualidade dos seus produtos, mas também para retribuir valor à comunidade, apoiando os negócios de fruticultores nacionais. E esta é, sem dúvida, uma estratégia de futuro: se a fruta nos chega de uma zona próxima, temos a certeza de que a sua pegada carbónica é mais baixa, o que é importante para o combate às alterações climáticas.

É nos pomares de Portugal que tudo começa

As vantagens de utilizar frutas e vegetais portugueses são muitas. Em primeiro lugar, o orgulho de preferir e de apoiar o que é nosso. Dos pomares espalhados pelo território nacional, há até alguns que são de inteira exclusividade Compal, nomeadamente, de pêssego da Cova da Beira, o que significa que fica garantido o escoamento total aos produtores, dando-lhes uma maior segurança.

Embora à partida possa não parecer, a proximidade aos produtores é muito importante na qualidade do produto final. Há uma relação que vai sendo estabelecida e laços que se criam. Há um apoio mútuo, com um objetivo em comum: fruta de boa qualidade, ano após ano.

Além disso, a fruta percorre menores distâncias até chegar até nós – o que é bom não só para o ambiente, uma vez que há menos poluição provocada pelo transporte, mas também porque a fruta pode ser colhida no ponto ótimo de maturação, o que a torna muito mais saborosa. E isso nota-se nos sumos e néctares.

Sustentabilidade na origem e na fábrica

Esta visão de sustentabilidade também está no processamento da fruta, que é usada, muitas vezes, sem desperdício. Desde que as frutas não tenham caroços, são usadas praticamente a 100%, já que não são descascadas na chegada à fábrica da Compal, em Almeirim. Depois da avaliação pelo controlo de qualidade (o primeiro momento de seleção por que passam na fábrica), as frutas são transformadas em polpa e, se tiverem caroços, estes seguem para o operador de gestão de resíduos que fará a sua compostagem de forma segura, para que este desperdício não polua ou contamine o ambiente.

Este processamento imediato — assim que a fruta chega à fábrica — é também uma forma de manter durante todo o ano a fruta dos produtores portugueses e, ainda assim, respeitar os ciclos de produção, já que a Compal privilegia a produção agricultura integrada ou biológica e incentiva à formação dos seus parceiros nesse sentido.

A polpa transformada é imediatamente conservada com recurso a processos naturais, para ser usada ao longo do ano, quando não há colheitas ou quando os stocks são menores. Também o congelamento de alguma fruta no produtor é uma forma natural de usar fruta de época todo o ano.

As épocas de cada tipo de fruta e as campanhas da fruta no seu momento certo merecem o nosso respeito, até porque é desta maneira que obtemos um produto com todo o sabor natural e característico da fruta. É assim com o tomate do Ribatejo, com o pêssego da Cova da Beira ou com o figo da Piteira e ameixa Rainha Cláudia do Alentejo. Até mesmo com a laranja do Algarve — um sabor clássico, adorado pelo público português e que tem uma particularidade.

Vem do Algarve rumo ao coração de todo o país

A laranja do Algarve não chega inteira a Almeirim, chega já espremida e acondicionada num camião-cisterna. Este sumo é um uma mistura de diferentes variedades de laranja: todas constituem uma forma de receita que vai sendo ajustada ao longo da campanha da laranja para que, mesmo com as diferenças de sabor que existem naturalmente, o sabor se mantenha igual ao que o consumidor reconhece.

Uma coisa é certa: as laranjas do Algarve são uma matéria-prima muito valorizada pelo público português. No ano passado, 2021, a fábrica da Compal recebeu mais de 4 mil toneladas de sumo, o que equivale a cerca de dez mil toneladas de fruta fresca. Cada lote foi provado por um grupo de 25 provadores Compal, que fazem uma análise sensorial de cada elemento de um sumo (cor, textura, sabor), para que o sumo Compal corresponda à fruta portuguesa que, em cada gole, tem na sua memória.

Foi o ADN português que construiu essa memória. Escolhemos fruta portuguesa porque o amanhã importa, desde 1952.

Que frutas de origem portuguesa encontramos nos sumos e néctares?

Muitas, sem dúvida. Fique a conhecer algumas das mais emblemáticas, que quase dispensam apresentações, e que temos orgulho de chamar pelo nome:

Pera Rocha do Oeste

Sabia que a Pera Rocha do Oeste é um produto DOP (Denominação de Origem Protegida)? É verdade, e por isso é uma variedade exclusivamente portuguesa. De todas as peras, esta é uma variedade muito atrativa, com uma cor, textura e sabores que não enganam. A que é usada nos sumos e néctares Compal vem maioritariamente da região do Oeste.

Laranja do Algarve

É em terras algarvias que é produzida a maior parte da laranja portuguesa. A combinação de vários fatores – muitas horas de sol, as características do solo e poucas geadas – fazem deste um fruto de cor intensa, muito doce e sumarento.

Framboesa do Algarve

O sol do Algarve faz toda a diferença no resultado final deste fruto, que, embora pequeno, é muito suculento. O sabor ligeiramente ácido dá um toque muito especial aos sumos e néctares Compal.

Figo da Piteira do Alentejo

Sabia que este fruto é apanhado à noite? E há um motivo muito forte para isso: durante a noite, os seus picos amolecem, facilitando a colheita. Os da Compal vêm de Cortiçadas de Lavre, em Montemor-o-Novo. Exótico e refrescante, não é fácil descrever o sabor do figo da piteira, que não é parecido com nenhuma outra fruta, mas garantimos que vale a pena experimentar!

Descubra todas as curiosidades sobre o figo da piteira.

Tomate do Ribatejo

Sabia que, em 1952, a Compal começou por ser uma empresa com foco na transformação de tomate português? Com o decorrer dos anos, a marca foi alargando a quantidade de frutas que utiliza nos seus néctares e sumos, contudo, o tomate continua a ser a fruta mais comprada – só em 2019, foram cerca de 11 500 toneladas. O tomate ribatejano, de origem 100% portuguesa, é o ingrediente-estrela de Compal Veggie Tomate, ideal para quem é fã de um toque de acidez natural.

Maçã

Sabia que a maçã é o fruto mais icónico do mundo, cultivado há milénios e símbolo de bondade e de saúde?

Em Portugal Continental, é a espécie com maior peso no volume de produção de frutos frescos, sendo a principal região produtora o Ribatejo e Oeste, representando 40% da produção. Uma das melhores formas de apreciar a maça é através do sumo Compal 100% Fruta Maçã, onde juntámos três variedades com personalidade bem vincada: Granny Smith, Golden, Gala e Starking.

Descubra curiosidades sobre a maçã!

Pêssego da Cova da Beira

Sabia que foi nesta região que nasceram os primeiros pomares contratados da Compal? Situada entre a Serra da Gardunha e a Serra da Estrela, a Cova da Beira tem uma localização privilegiada, que protege as árvores dos ventos fortes que vêm do Atlântico. E isso faz toda a diferença nesta fruta, que tem uma polpa amarela muito suculenta e um sabor doce.

