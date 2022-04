O atual primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai ter uma rua com o seu nome na Ucrânia, uma homenagem ao Reino Unido pela ajuda ao país durante a invasão do país pela Rússia.

A decisão foi tomada pelo concelho de Fontanka, perto da cidade de Odesa, que emitiu uma ordem para renomear a rua Mayakovsky em honra de Boris Johnson.

“O primeiro-ministro do Reino Unido é um dos oponentes mais íntegros da invasão russa, um líder nas sanções ao país e no apoio à defesa da Ucrânia”, explicou o concelho de Fontanka, citado pelo The Telegraph.

A rua foi inicialmente nomeada em tributo a Vladimir Mayakovsky, um poeta e dramaturgo russo. De acordo com um funcionário do concelho, a medida pretende celebrar os “novos heróis” da Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico foi um dos líderes mundiais a viajar até à capital ucraniana. Seguindo o exemplo da Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, também Boris Johnson esteve em Kiev, a 9 de abril. Chegou sem aviso prévio e reuniu-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Do encontro ficou a promessa de enviar 120 veículos blindados e sistemas de mísseis anti-navio, para “reforçar o apoio militar e económico” à Ucrânia.

A visita de Boris Johnson ficou marcada por um presente caricato. Durante um passeio de Johnson e Zelensky pelo centro da cidade uma mulher ofereceu um galo de cerâmica a cada um deles.

Os média internacionais revelaram, entretanto, que este se tornou um símbolo da resistência ucraniana desde que um objeto idêntico resistiu a um bombardeamento em Borodyanka, permanecendo intacto quando quase toda a casa se desmoronou.

On the kitchen cabinet that remained mounted after the shelling of #Borodianka and became a symbol of inviolability, a ceramic rooster made by #Ukrainian artist Prokip Bidasiuk was recognized. Today @ZelenskyyUa and @BorisJohnson were presented with same roosters.#WeAreUkraine pic.twitter.com/OZAEnxeT0m

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) April 9, 2022