Alex Telles preparava-se para fazer um lançamento lateral à esquerda na zona do meio-campo quando um som de fundo se começou a ouvir. Verificação do tempo de jogo, explicação rápida: o clássico entre Arsenal e Manchester United tinha entrado no minuto 7. E não, não era uma ruído qualquer. Mais uma vez houve uma demonstração do mais puro que o futebol pode ter na Premier League em homenagem a Ronaldo.

The fans at the Emirates Stadium show their support for Cristiano Ronaldo at the 7th minute ???? pic.twitter.com/cHEnGqfGj8 — ????????????????. (@ElitxCR7) April 23, 2022

À semelhança do que já tinha acontecido em Anfield, num outro clássico britânico com o Liverpool, todos os adeptos que enchem o Emirates e incluindo alguns elementos que se encontram no banco de suplentes levantaram-se, fizeram uma ovação de pé e cantaram o nome do internacional português durante mais de um minuto, num gesto que não passou ao lado de Ronaldo, que percebeu em campo o que se passava.

Football came together in the seventh minute to show respect for @Cristiano on Tuesday night. #MUFC pic.twitter.com/27LYoetZmz — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2022

E neste que é o encontro de regresso do avançado aos relvados depois de perder um dos bebés no parto, o número 7 manteve a tendência goleadora do último jogo que tinha feito (hat-trick frente ao Norwich) e marcou ainda na primeira parte, reduzindo a vantagem dos gunners para 2-1. Marcou, apontou para a bancada, começou a recuar para o meio-campo como que dando o mote à equipa que era possível chegar a um outro resultado, benzeu-se e apontou para o céu, numa emotiva dedicatória do golo.