Marine Le Pen conquistou 41,45% dos votos este domingo, contra os 58,55% do presidente eleito, Emmanuel Macron, mas em alguns pontos do país a líder da União Nacional venceu com uma larga distância, apesar da taxa de abstenção ter chegado aos 28%.

Em Finistère, na região da Bretanha, Le Pen conseguiu o primeiro lugar em três freguesias: Collorec (51,61%), Cloître-playben (51,55%) e Landeleau (50,49%), freguesia que já lhe tinha dado a vitória na primeira volta destas eleições.

Por outro lado, a líder da extrema-direita francesa foi ignorada em quatro freguesias situadas a sudeste do país: Le Clat, Baren e Caubous, na região de Occitânia, e Alzi, em Córsega. Nesta última existiam 34 eleitores inscritos, mas apenas um se apresentou nas urnas e votou nulo, fazendo com que Macron e Le Pen não conquistassem qualquer voto neste território.

No mapa geral das 18 regiões, Marine Le Pen venceu em 28 concelhos — Aisne, Alpes – Haute Provence, Ardennes, Aube, Eure, Corse du Sud, Haute Corse, Gard, Lot et Garonne, Haute Marne, Meuse, Nièvre, Dise, Pas de Callais, Pryénées – Orientales, Aute – Saône, Somme, Tarn et Garonne, Var, Vaucluse, Yonne, Vosges, Martinique, Guyane, La Reunión, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Saint Martin — , não tendo sido suficiente para conseguir derrotar o seu principal rival.