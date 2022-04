Sérgio Conceição arrasa árbitro Hugo Miguel e pede reação: "Não é levantar a cabeça, é baixar e perceber o que não se fez"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cinquenta e oito jogos depois, uma derrota no Campeonato. Quando existia a possibilidade de haver festa do título já esta segunda-feira, o FC Porto sofreu aquele que foi apenas o seu segundo desaire em provas nacionais esta temporada (a outra foi nos Açores com o Santa Clara a contar para a Taça da Liga) e ficou em branco após uma série de 42 encontros consecutivos sempre a marcar num campo onde já não vence desde 2019, com empates e derrotas no Campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, aí contando como terreno neutro. Aliás, depois desta noite o Sp. Braga é o clube que mais vezes ganhou aos azuis e brancos desde que Sérgio Conceição assumiu o comando dos dragões, no verão de 2017.

Foram esses sobretudo os registos que se perderam com o resultado escrito com o 100.º golo da carreira de Ricardo Horta, com o FC Porto mais uma vez a não passar dos 30 jogos sem perder no Campeonato numa só temporada mas a continuar a depender apenas de si para ser campeão. No entanto, o final do encontro mostrou bem a vontade que existia em chegar ao triunfo, com muitas críticas à arbitragem no relvado que começaram com Sérgio Conceição a dirigir-se ao árbitro Hugo Miguel, a estender a mão mas a tirá-la depois com um sorriso irónico antes de retirar Taremi daquela zona antes de ser o administrador da SAD portista, Luís Gonçalves, a interpelar o juiz de Lisboa, a ver vermelho e a ficar de cabeça perdida.

A união que nos conduz pelo caminho 💙 Foco no próximo jogo onde o vosso apoio é fundamental🙌#FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/tv2hpuS2p6 — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2022

“Não controlamos aquilo que é o comportamento do adversário, sabemos só aquilo que é o comportamento padrão da equipa do Sp. Braga quando tinha e não tinha a bola, as características dos jogadores… Depois a estratégia sim, defender num bloco mais baixo e tentar sair em transição a jogar no nosso erro. Nós isso não podemos controlar, temos é de encontrar formas de contornar isso para no fim ganharmos. Foi isso… Tivemos ocasiões suficientes para ganhar o jogo, já o empate achava que seria curto apesar de na primeira parte o Sp. Braga ter duas situações, uma na perda de uma segunda bola e outra num erro defensivo onde o Diogo faz uma saída boa”, começou por analisar Sérgio Conceição sobre o encontro.

Terminou a maior série de invencibilidade de uma equipa na Liga 🇵🇹: o FC Porto esteve 58 jogos sem derrotas na competição ⚠O FC Porto não perdia na Liga há praticamente um ano e meio: a última derrota tinha sido a 30/10/2020, frente ao Paços Ferreira (3-2) pic.twitter.com/8xGXJwXPTt — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2022

“Faltava-nos um bocadinho de mudanças de ritmo, com bola e sem bola, porque cada vez que íamos pressionar e éramos mais agressivos nos encurtamentos da zona e do momento, o Sp. Braga metia a bola fora, tinha dificuldades na construção. Mesmo com bola, os avançados estavam demasiado na linha do adversário, perdíamos também algumas segundas bolas. O Pepê estava inseguro na linha defensiva, estava a desgastar-se muito, o Evanilson não estava feliz e preferi lançar alguém mais rotinado a lateral”, explicou depois sobre o que faltou aos azuis e brancos e sobre a substituição que fez ao intervalo.

O FC Porto ficou em branco pela 1.ª vez neste campeonato: marcava na competição há 42 jogos ⚠Última vez do FC Porto sem marcar na Liga: fevereiro de 2021, no Dragão, frente ao Sporting (0-0) pic.twitter.com/sFhLFUy7ar — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2022

“Chegámos sempre com perigo, se calhar na primeira parte faltou-nos um bocadinho mais de variabilidade no último terço. Estava difícil com o Sp. Braga em bloco baixo, era preciso mais velocidade sobretudo nas variações, mesmo com pouco espaço devíamos explorar algumas fragilidades e não conseguimos. Temos uma situação antes do golo do Sp. Braga, temos situações que podíamos ter concluído de uma outra forma, não fomos eficazes mas sofremos esta derrota. Os jogadores sabem o que não fizemos e o que não nos deixaram fazer”, prosseguiu na zona de entrevistas rápidas da SportTV, antes de visar Hugo Miguel.

2.ª derrota do FC Porto nas competições 🇵🇹 esta época:

➡Santa Clara, 3-1 (Taça da Liga)

➡SC Braga, 1-0 (Liga) ⚠O FC Porto não marcou pela 1.ª vez nas provas 🇵🇹 esta temporada pic.twitter.com/htZdCZV2rF — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2022

“Arbitragem? Também explica. Fica difícil encontrar palavras porque no ano passado, também a quatro jornadas do fim, penso que sim, tivemos o mesmo árbitro e teve muitas dificuldades no jogo. Nos jogos ditos grandes, e hoje era um jogo grande que podia decidir um título porque não sabemos o que vai acontecer com o rival, metem um árbitro que não tem qualidade para arbitrar jogos com alguma pressão e tem tido azar connosco, erra sempre contra nós. Contra isso não podemos fazer nada”, atirou.

O FC Porto perdeu a hipótese de fazer história: os portistas nunca conseguiram estar + de 30 jogos sem perder numa só edição da Liga🇵🇹 + jogos sem perder FC Porto numa só época na Liga:

➡30: 2010/11

➡30: 2012/13

➡30: 2016/17

➡30: 2021/22 pic.twitter.com/ijsqwxVVwf — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2022

“Não há festas antecipadas sim mas este resultado tem de mexer, não estamos habituados a perder. Não há que levantar a cabeça, é baixar e perceber o que não se fez. Nestas fases finais há sempre uma ou outra situação armadilhada e temos de ser mais fortes para estarmos mais fortes ainda. Foi assim no ano passado, há uma propaganda grande contra aquilo que são alguns comportamentos do FC Porto e quando não há qualidade e não há personalidade deixa-se ir um bocado atrás disso”, concluiu o técnico.

FC Porto volta a não ganhar em Braga: o seu último triunfo na cidade bracarense foi em 2019 ⚠Últimos jogos do FC Porto em Braga:

E 1-1 Taça

D 1-0 Taça Liga (final – considerado campo neutro)

D 2-1 Campeonato

E 2-2 Campeonato

E 1-1 Taça

D 1-0 Campeonato pic.twitter.com/Z6UieJVCKd — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2022

Também Pepe, que voltou a envergar a braçadeira de capitão dos azuis e brancos, apontou os três lances na primeira parte em que o FC Porto se queixa de grandes penalidades por marcar: um choque entre Matheus e Evanilson, uma mão de Al Musrati e uma pisadela de Yan Couto sobre Taremi após saltar.

[Clique nas imagens para ver os três lances na área do Sp. Braga, em vídeo]