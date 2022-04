Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O regulador norte-americano de alimentos e medicamentos ( FDA, do inglês Food and Drug Administration) emitiu, esta terça-feira, uma proposta concreta para banir os cigarros de mentol e com sabor nos Estados Unidos da América.

Esta medida foi anunciada um ano depois de se tornar pública a intenção da reguladora de proibir estes produtos e a sua implementação pode levar anos. Um dos principais motivos para essa possível demora é o facto de o plano estar a ser fortemente contestado pela indústria do tabaco.

A proposta iria, entre outras coisas, melhorar a saúde e reduzir o risco de mortalidade nos atuais fumadores de cigarros de mentol ou cigarros com sabor, uma vez que diminuiria substancialmente o seu consumo e aumentaria a probabilidade de se deixar de fumar”, explicou ao Comité do Senado dos EUA o comissário da FDA, Robert Califf.

O impacto desta proposta, segundo o New York Times, seria mais sentido na população de fumadores negros dos EUA, uma vez que cerca de 85% destes fumam cigarros de mentol. Já na população branca norte-americana, este número representa 29% dos fumadores. Especialistas em saúde pública citados pelo mesmo jornal nova-iorquino explicaram que os cigarros de mentol têm sido promovidos entre a comunidade afro-americana com efeitos visíveis: homens afro-americanos têm a taxa de cancro do pulmão mais alto dos Estados Unidos da América.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o Washington Post, cerca de 480 mil pessoas morrem anualmente por doenças relacionadas com tabaco no país. No Estado de Massachusetts, os cigarros de mentol e com sabor tinham já sido banidos e na Califórnia esta mesma proibição poderá ser concretizada em novembro.

Esta possível proibição da FDA não vai incluir os cigarros de mentol eletrónicos nem produtos vaping de mentol. A proposta estará sujeita a sugestões durante 60 dias antes de ser analisada e alterada caso necessário.