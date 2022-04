Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De momento, o veículo produzido em série – ainda que em pequenas quantidades – mais veloz do mundo é o Bugatti Chiron Super Sport 300+, que é capaz de atingir 304 mph, o equivalente a 490 km/h. O valor é impressionantemente elevado, mas a Koenigsegg promete elevar esta fasquia e a arma a utilizar é o Jesko Absolut. Com sensivelmente a mesma potência, mas aerodinâmica mais apurada e um peso inferior, o hiperdesportivo sueco deverá ser capaz de alcançar 330 mph, cerca de 531 km/h. Um salto brutal de 41 km/h, numa disciplina em que a progressão se faz tradicionalmente com incrementos bem inferiores.

O modelo destinado a ultrapassar os 500 km/h é o Jesko Absolut, que a Koenigsegg apresentou como protótipo em 2019, mas a que o mercado e a pandemia vieram pôr travão. Agora, a Koenigsegg volta a dedicar atenção ao seu aerodinâmico hiperdesportivo, iniciando uma série de testes que visam desenvolvê-lo, aperfeiçoá-lo e garantir que cumpre tudo aquilo que o pequeno (mas extremamente capaz) fabricante sueco prometeu.

A empresa de Christian von Koenigsegg continua a utilizar no Jesko Absolut o mesmo 5.0 V8 biturbo que concebeu para outros modelos da marca, que aqui fornece 1600 cv. Esta é a mesma potência máxima que a Bugatti também retira da sua mecânica, nas versões homologadas para circular na via pública, com o construtor francês do Grupo VW a recorrer a um 8.0 W16, mais nobre, mais sofisticado e substancialmente mais oneroso.

Outro importante argumento do Jesko Absolut é a sua aerodinâmica, com um Cx de 0,278. O valor pode não parecer brilhante, mas isso é antes de considerarmos a grande necessidade de ar para refrigerar a mecânica, uma vez que os 1600 cv não aparecem sem estar acompanhados de uma quantidade igualmente elevada de calor. Basta recordar que o Chiron anuncia 0,38 e, nas versões mais desportivas, com maior apoio aerodinâmico, ultrapassa facilmente os 0,40. É em grande parte devido a este extremamente baixo Cx que reside a explicação para os 531 km/h.

Resta esperar que os testes em pista confirmem que o Jesko Absolut consegue ser eficiente em curva e estável nas travagens, sem necessitar de mais e maiores apêndices aerodinâmicos, que lhe “roubem” umas dezenas de quilómetros por hora.