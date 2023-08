Há modelos com mecânicas híbridas plug-in (PHEV) e depois há o Koenigsegg Gemera V8. Se os outros têm a atenção centrada nos consumos e emissões, o Gemera V8 faz questão de se assumir como um hiperdesportivo com 2300 cv que deixa máquinas infernais, como o Bugatti Chiron, a 800 cv de distância. Mas, para conhecer melhor esta “bomba” sueca, nada melhor do que usufruir de uma visita guiada pela mão do patrão da marca, Christian von Koenigsegg.

O Gemera é o primeiro modelo da Koenigsegg com vocação familiar, pois, além do espaço para quatro adultos, disponibiliza uma bagageira onde cabe uma pessoa, como prova o vídeo. O novo modelo estreou-se juntando três motores eléctricos a um pequeno motor de combustão, que a Koenigsegg denomina TFG, de Tiny Friendly Giant, por ter apenas três cilindros e 1988,25 cc, apesar de debitar 598 cv às 7500 rpm, sendo capaz de suportar um regime de até 8500 rotações. Curiosamente, este motor de combustão soprado por dois turbocompressores está instalado à frente e passa a potência às rodas anteriores.

A capacidade de alojar uma família e respectiva bagagem está patente no facto de caber um adulto na mala do Gemera

Originalmente, o Gemera somava a este motor de combustão três unidades eléctricas. Uma, com 406 cv e 500 Nm, estava acoplada ao motor de combustão a gasolina e os restantes dois surgiam associados a cada uma das rodas posteriores, cada um deles com 507 cv e 1000 Nm. Totalizando 1724 cv, esta foi a primeira versão do Gemera, a que se seguiu uma segunda versão, em que a Koenigsegg substituiu os três motores eléctricos que somavam um pouco mais que 1100 cv, por apenas um, denominado Dark Matter, com 811 cv e 1250 Nm, tendo sido esta a versão que passou à produção em série, que apenas vai gerar 300 exemplares com uma potência total de 1419 cv a unidade.

Para os clientes mais exigentes e, sobretudo, para aqueles que consideravam indigno um hiperdesportivo recorrer a um motor de três cilindros biturbo, a Koenigsegg concebeu uma nova versão do seu modelo familiar PHEV, denominado Gemera V8 por ter trocado o três cilindros por um 5.0 V8 biturbo. Mantém a bateria recarregável com 15 kWh de capacidade (que lhe permite percorrer 50 km em modo eléctrico) e o Dark Matter, mas a potência do V8 permite atingir um total de 2300 cv e 2750 Nm de torque. É este o Gemera que está agora a ser revelado no Monterey Car Week, na Califórnia, com um incremento de quase 900 cv face ao Gemera mais acessível. Isto leva a que, para levar para casa a versão V8, seja necessário despender mais 400 mil euros.