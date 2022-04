Exames em papel chegam ao fim em 2025. No próximo ano provas de aferição e exames do 9.º ano já vão ser digitais

Em 2025, prevê o IAVE, momentos de avaliação vão ser todos feitos em suporte digital. Provas de aferição e exames do 9.º saem do papel já no próximo ano, no seguinte serão os exames do 12.º ano.