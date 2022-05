Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para assinalar os 40 anos passados desde a última prova oficial em que o Abarth 131 Rally correu, a marca do escorpião anuncia uma nova série especial denominada Abarth 695 Tributo 131 Rally, limitada a somente 695 unidades em todo o mundo.

O modelo que integrou o chamado Grupo 4 do Mundial de Ralis, entre 1976 e 1981, conquistou três Campeonatos do Mundo de Construtores (1977, 1978 e 1980) e dois títulos da Taça FIA de Pilotos de Ralis, com Markku Alén e de Walter Röhrl. Agora é homenageado nesta edição especial que, como não poderia deixar de ser, evoca o Abarth 131 Rally pela pintura bicolor metalizada, de três camadas, que remete para a cor original. Destaque ainda para a silhueta do 131 Rally na parte inferior da porta, no tablier e nos encostos de cabeça dos novos bancos, em tecido da Sabelt, com inserções azuis e costura inspirada nas do histórico carro de corridas. Por fora, o apelo desportivo é reforçado com o tejadilho e os pilares a preto, para um maior contraste com o “Blue Rally”, ainda que os clientes possam optar pela pintura da carroçaria numa só cor – ou o referido azul ou um cinzento que a marca apelida de “Record Grey”.

6 fotos

Sob o capot encontra-se o já conhecido motor a gasolina de quatro cilindros em linha 1.4 T-jet, que entrega 180 cv e 250 Nm de binário às 3000 rpm, levando o Abarth 695 a cumprir os 0-100 km/h em 6,7 segundos, para depois continuar até aos 225 km/h de velocidade máxima. A travá-lo está um kit que inclui pinças Brembo em alumínio com quatro êmbolos e discos ventilados de 305 mm à frente e de 240 mm atrás. Com amortecedores Koni FSD em ambos os eixos e spoiler ajustável em 12 posições, entre 0° e 60°, para melhorar a estabilidade em curva e incrementar a carga aerodinâmica (até 42 kg, a um ângulo de 60° e a 200 km/h), o Abarth 695 Tributo 131 Rally confia a musicalidade do andamento a uma evolução do sistema de escape Record Monza, que conta agora com quatro saídas sobrepostas verticalmente, sendo por isso denominado Record Monza Sovrapposto.