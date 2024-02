Abarth sopra velas com 695 em edição limitada

A Abarth até pode estar imbuída do espírito da electrificação, com os seus novos 500e e 600e. Porém, a marca do Escorpião não esquece as suas raízes e o quanto os seus fãs apreciam o desempenho do pequeno 695, a declinação mais vitaminada do 595 que é animada por um motor a gasolina sobrealimentado. Como tal e como já vem sendo tradição para assinalar marcos importantes na sua história, o construtor italiano decidiu soprar as 75 velas do aniversário que está prestes a comemorar (31 de Março) com a enésima edição especial do 695. Trata-se de uma série do hot hatch italiano destinada a tantos condutores quantos centímetros cúbicos tem o já conhecido motor 1.4 T-Jet (1368 cc) de 180 cv, com o desportivo a “vestir-se” a rigor, para fazer jus à denominação “75° Anniversario”.



Equipado com amortecedores Koni FSD nos dois eixos, o Abarth 695 75° Anniversario precisa de somente 6,7 segundos para ir de 0 a 100 km/h, podendo depois continuar a responder à pressão no acelerador até alcançar os 225 km/h de velocidade máxima. Mas o que mais inebria na condução deste pequeno desportivo é a sonoridade, aqui exaltada com um recurso que não é propriamente uma novidade na marca, o sistema de escape Record Monza com válvula activa.

No interior, como não poderia deixar de ser, impera uma atmosfera desportiva, para o que contribuem os novos bancos em carbono Sabelt com costuras douradas, bem como as inserções em Alcantara, material igualmente presente no painel de instrumentos. E, a realçar a exclusividade deste 695, lá está o logótipo “75” (galeria baixo).

Por fora, a alma desportiva do “novo” Abarth expressa-se em grande. Mesmo em grande: um enorme escorpião domina o tejadilho, solução cujo resultado é particularmente atraente, em virtude do contraste preto/dourado. Esta combinação tem continuidade nas portas, com o nome da marca a quase toda a largura e nas jantes de 17 polegadas, também elas douradas e de desenho exclusivo. Vidros escurecidos, travões Brembo com discos ventilados e perfurados (305 x 28 mm), fixos por pinças em alumínio pretas, e autocolantes em forma de cabeça de pistão, com a inscrição “75° Anniversario”, completam o look desta “prenda” para os entusiastas mais ferrenhos da Abarth.