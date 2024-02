Abarth 600e é o modelo mais potente e rápido de sempre

O 600e Scorpionissima vai distinguir-se das restantes versões do modelo pela cor, denominada pelo construtor Hypnotic Purple, sendo que vão ser produzidas somente 1949 unidades desta série especial, como forma de comemorar o ano de fundação da marca.

A Abarth avança ter recorrido a ensinamentos recolhidos da Fórmula E, mas a realidade é que o Abarth 600e monta um motor eléctrico no eixo dianteiro capaz de debitar 240 cv, substancialmente mais do que até era habitual na marca, para mais num modelo que continua a ser comedido de dimensões, com apenas 4,2 metros de comprimento. Um diferencial autoblocante mecânico ajuda a maximizar a eficácia do comportamento e a evitar perdas de tracção.