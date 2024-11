600e. Este é maior e o mais desportivo modelo da Abarth

A Abarth revelou o seu novo modelo, o 600e, um modelo eléctrico maior e com mais espaço a bordo, que é capaz de satisfazer as necessidades de uma pequena família em termos de volumetria interior. Mas o seu principal trunfo reside na mecânica, sobretudo por ser eléctrica, e oferecer a possibilidade de um de dois motores, o primeiro com 240 cv e o segundo, o mais potente, com 280 cv, o que o coloca ao nível dos melhores entre os que usufruem de menos de 4,2 metros de comprimento.

Até aqui a Abarth, como construtor desportivo, fazia-se representar no mercado pelo 500, modelo pequeno com 3,660 m de comprimento, 1,627 m de largura e uma distância entre eixos de apenas 2,300 m, muito inferior ao novo Abarth 600, que anuncia um comprimento de 4,189 m, uma largura de 1,808 m e uma distância entre eixos de 2,559 m. Isto significa mais 52,9 cm de comprimento, 18,1 cm de largura e uma distância entre eixos, que determina sobretudo o espaço para as pernas de quem se senta atrás, de mais 25,9 cm, com o Abarth 600 a assumir-se como um veículo substancialmente maior e mais espaçoso do que o pequeno 500 utilizado para relançar a marca desportiva da Fiat.

Se o Abarth 500e monta um motor com 155 cv, alimentado por uma bateria com 42,2 kWh brutos (37,8 kWh úteis), recarregável a 85 kW em corrente contínua (DC) e 11 kW em corrente alternada (AC), o Abarth 600e usufrui de uma bateria maior, a típica dos modelos mais recentes do grupo Stellantis com plataformas derivadas de modelos com motores a combustão, ou seja, com 54 kWh brutos e 50,8 kWh úteis de capacidade. Este acumulador é recarregável a 100 kW em DC, ou 11 kW em AC, o que reduz o tempo necessário para o carregamento.

Para fazer mover o Abarth 600e, o construtor italiano monta dois motores, com diferentes níveis de potência. A versão mais acessível do Abarth 600e, denominada Turismo, monta um motor com 240 cv, capaz de levar o modelo até aos 200 km/h, depois de passar pelos 100 km/h ao fim de somente 6,2 segundos. Tudo isto com um consumo de 19 kWh/100 km e uma autonomia, segundo o método WLTP, de 317 km.

O Abarth 600e mais potente monta uma versão distinta do mesmo motor, mas aqui com uns mais impressionantes 280 cv. Com esta potência, o 600e, denominado Scorpionissima, oferece ao condutor mais 40 cv do que a versão mais acessível e o mesmo torque de 345 Nm. A velocidade máxima mantém-se nos 200 km/h, mas os 0-100 km/h caem para 5,85 segundos. Já o consumo homologado em WLTP continua nos 19 kWh/100 km, um valor relativamente elevado, mas idêntico à versão de 240 cv, o que significa que a autonomia se mantém nos 317 km, de acordo com o método europeu.

A versão Scorpionissima do 600e, a mais possante do Abarth, deverá ser obviamente a mais pretendida, mas os clientes deverão ter de disputar o acesso a uma das 1949 unidades que serão fabricadas. Esta homenagem ao ano de fundação da Abarth dá origem a um modelo que começará a ser entregue em Portugal no início de 2025 por 49.000€, enquanto a versão Turismo, com 240 cv, é proposta por 45.000€.