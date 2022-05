Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A TAP não açambarca slots, eles resultam da operação realizada no passado e cumprem normas internacionais. A TAP tem slots — reservas de espaço e tempo nos aeroportos para voos — que significam que teve atividade, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação no Parlamento esta segunda-feira.

Pedro Nuno Santos arrancou a sua audição no quadro do Orçamento do Estado a responder a perguntas que ficaram da apresentação da proposta, prescindindo da intervenção inicial. E revelou que o plano de reestruturação da TAP prevê para este ano prejuízos de 54 milhões de euros depois de perdas de 1.600 milhões em 2021.

Pedro Nuno Santos sublinhou que os prejuízos de 2021 até ficaram aquém dos que estavam previstos no plano de reestruturação entregue na Comissão Europeia que eram de 1.700 milhões de euros. As metas, garantiu “não estão a ser furadas” e a atividade “não está a correr mal”. O plano negociado com a Comissão Europeia prevê para 2022 prejuízos de 54 milhões de euros, revelou. No final de 2023, a TAP deverá alcançar o equilíbrio operacional e apresentar lucros a partir de 2025.

O ministro das Infraestruturas explicou que os prejuízos de 1.600 milhões de euros de 2021 com a necessidade de reconhecer todas as perdas acumuladas em 16 anos de propriedade da VEM (manutenção e engenharia) do Brasil, operação que foi encerrada este ano, o custou mais de 1.000 milhões de euros. “Foi um péssimo negócio que ninguém teve coragem de fechar”.

Uma boa parte das respostas foram dedicadas a perguntas apresentadas por Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal. A justificação dada pelo ministro surge depois de acusações por parte da Ryanair de que a TAP estava a açambarcar slots no aeroporto de Lisboa que não estava a utilizar. O concurso para ceder 18 slots em Lisboa, em resposta à exigência da Comissão Europeia, está em curso, mas a Ryanair queria que a cedência destes espaços ocorresse antes do verão. O que não aconteceu, tendo resultado, de acordo com a companhia low-cost, numa redução da oferta no aeroporto de Lisboa.

As companhias aéreas têm de usar os slots atribuídos para não perderem o direito ao espaço/tempo de movimento aeroportuário, mas devido ao efeito da pandemia no setor a Comissão Europeia permitiu às empresas manter mais tempo esses direitos sem os utilizar.

Pedro Nuno Santos justificou os fundos públicos de ate 3.200 milhões de euros na TAP como um investimento do Estado “numa das maiores empresas do nosso país”. Não “estávamos a arriscar um investimento, mas a apostar numa companhia estratégica para a economia nacional”.

O ministro das Infraestruturas respondeu ainda a críticas feitas pelo deputado do PSD, Jorge Mendes, sobre atrasos na conclusão dos projetos de investimento na ferrovia. Os problemas só existem quando se trabalha. Quanto não estamos a fazer não há atrasos. Estamos a fazer”.