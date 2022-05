Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“The Rock” é o nome do maior diamante branco a ir a leilão. O acontecimento tem data marcada para esta quarta-feira, 11 de maio, em Genebra, e vai ser organizado pela casa Christie’s.

Esta pedra está cortada em forma de pera, tem 228.31 quilates e o tamanho próximo de uma bola de golf. Espera-se que este diamante venha a atingir um valor acima dos 28 milhões de euros, segundo a própria Christie’s. O responsável pelo departamento de joalharia da casa leiloeira em Genebra, Max Fawcett, disse à agência Reuters: “Esta é uma forma de pera perfeitamente simétrica e… uma das mais raras gemas a ser vendida num leilão”.

O diamante “The Rock” é “apenas” uma das muitas joias incluídas no leilão “Magnificent Jewels”. A seleção inclui peças históricas e modernas, de variadas marcas (como por exemplo Harry Winston, Cartier ou Van Cleef & Arpels), incluindo ainda uma tiara de diamantes e pérolas datada do século XIX, um colar de diamantes e com uma esmeralda colombiana da casa Harry Winston, uma coleção de joias JAR (Joel A. Rosenthal) e uma pulseira de diamantes em estilo Art Deco da década de 1920 e com assinatura Cartier, segundo a Christie’s. O leilão terá lugar no hotel Four Season Hotel des Bergues, às 16h00.

Este diamante é originário da África do Sul e, antes de brilhar a solo para esta venda, integrava um colar Cartier do seu dono anterior. Quem adquirir o diamante neste leilão levará também uma caixa à medida, com uma estrutura em platina para colocar o diamante e usá-lo como pendente, da autoria da Cartier. Uma carta do Gemological Intitute of America confirma que se trata do “maior diamante em forma de pera da gama de cores D a Z existente”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O recorde em leilão atual para um diamante branco é de quase 32 milhões de euros e data de 2017, num leilão também da Christie’s em Genebra.

Os valores dos diamantes estão a ser impulsionados pelas sanções à Rússia (que é um grande produtor) e também pelo regresso dos eventos sociais pós-pandemia, explica a CNN Internacional.