O primeiro-ministro reúne-se a partir de sexta-feira com um conjunto de empresários nacionais que vai participar na Feira de Hannover, certame que António Costa inaugurará juntamente com o seu homólogo alemão, Olaf Scholz, no dia 30.

Num comunicado, o gabinete de António Costa refere que Portugal foi escolhido este ano como país parceiro da “Hannover Messe 22”, que decorrerá até 2 de junho e que é considerada a maior feira industrial do mundo.

O primeiro encontro de António Costa com empresários realiza-se já esta sexta-feira em Braga e juntará 42 empresas, das quais 20 do distrito do Porto, 20 de Braga, uma da Guarda e uma de Bragança.

No próximo dia 18 de maio, em Aveiro, António Costa vai reunir-se com representantes de 39 empresas, das quais 35 são de Aveiro, duas de Coimbra e duas de Viseu.

Nesta série de encontros, o último ocorrerá no próximo dia 24, em Sintra, juntando 28 empresas: 17 de Lisboa, nove de Leiria, uma de Santarém e uma de Setúbal.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, com estas reuniões “o Governo pretende ouvir os empresários e destacar a importância da presença portuguesa na Hannover Messe 22 – uma oportunidade para afirmar a indústria e a inovação tecnológica nacionais”.

“Trata-se do maior evento de promoção da indústria nacional da última década”, salienta-se no comunicado.

Em Hannover, acrescenta-se, Portugal estará representado por 109 empresas que desenvolvem atividade nas áreas de soluções de engenharia, de energia e ecossistemas digitais, com incidência sobre os setores dos equipamentos e da metalomecânica, mobilidade, setores automóvel e aeronáutico, automação e robótica, têxteis e plásticos técnicos, moldes, tecnologias de produção e energias renováveis.

De acordo com os dados do executivo, na sua última edição presencial, em 2019, “a Hannover Messe juntou 6500 expositores, proporcionou 6,5 milhões de contactos empresariais e recebeu 215 mil visitantes, um terço dos quais envolvidos em projetos de investimento estimados em 52 mil milhões de euros.

A edição deste ano tem como um dos seus lemas “Portugal Makes Sense” e, para o Governo, a participação nacional na Hannover Messe 22 “permitirá apresentar produtos inovadores, captar investidores, criar novas parcerias de negócio e reforçar as exportações”.