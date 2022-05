Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No primeiro mês de guerra na Ucrânia, mais de 80 golfinhos da espécie Delphinus delphis foram encontrados mortos ao longo da costa oeste do Mar Negro, cenário que a Fundação Turca de Investigação Marítima caraterizou como um “aumento extraordinário”, em comunicado divulgado a 26 de março.

KARADENİZ KIYILARINDA GÖRÜLEN OLAĞANDIŞI YUNUS ÖLÜMLERİ HAKKINDA Son bir aydır Türkiye’nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağandışı bir artış gözlenmektedir. pic.twitter.com/Myq8WLNLwe — Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) (@TudavTudav) March 26, 2022

O conflito na Ucrânia pode estar na raiz destas mortes. Vários especialistas justificam-no com o escalar da poluição sonora no norte do Mar Negro, causado pela presença de cerca de 20 embarcações da marinha russa e pelas atividades militares.

Aproximadamente 40 destes mamíferos morreram após ficarem presos nas redes de pesca. O que aconteceu à outra metade ainda é uma “pergunta sem resposta”, assumiu o líder da Fundação, Bayram Öztürk, ao The Guardian, já que nas carcaças não existia sinal de feridas provocadas nem por redes de pesca nem por armas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O trauma acústico parece ser uma das possibilidades”, vincou Öztürk, salvaguardando: “Não temos provas de que os sons de baixa frequência de tantos navios sejam a causa disto, mas também é verdade que nunca tivemos tanto ruído por um período tão extenso de tempo – e a ciência exige sempre provas”.

Os navios têm sonares para conseguirem localizar submarinos inimigos a grandes distâncias e o ruído subaquático pode ter consequências graves na sobrevivência dos cetáceos.

Esse barulho constante pode não matar os animais, salientou o investigador da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, Pavel Gol’din, mas provoca-lhes “sérias” perturbações. Por exemplo, os golfinhos podem estar a deslocar-se para território desconhecido para tentar evitar o ruído: “Pode ser a causa da migração massiva, tanto de peixes como de cetáceos, para o sul [costas turca e búlgara do Mar Negro]”.

As investigações da comunidade científica são prejudicadas pelo facto de não haver protocolos para proteger os mamíferos marinhos durante a guerra. “Há dezenas de navios no Mar Negro, mas nem sabemos com que frequência usam o sonar”, sublinhou Öztürk. De acordo com o jornal britânico, a falta de acesso a informação não só está a condicionar o trabalho sobre as mortes dos cetáceos como também está a tornar difícil identificar os animais que estão em maior perigo.