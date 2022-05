Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rapper norte-americano Young Thug foi detido, esta segunda-feira, em Atlanta por acusações ligadas a conspiração e atividades relacionadas com gangues.

Jeffery Lamar Williams, nome oficial de Young Thug, é acusado de conspiração para violar, em 2013, a lei Contra Organizações de Corrupção e Influências por Extorsão (Lei RICO em inglês), criada em 1970 com o objetivo inicial de combater o crime organizado perpetrado pela máfia. Além disso, o rapper é ainda acusado de atividades ligadas a gangues criminosas, crimes alegadamente ocorridos 2018, e enfrenta acusações relacionadas com a droga e as armas encontradas em sua casa na altura da detenção.

Além de Young Thug, foram detidas outras 27 pessoas, entre as quais o rapper Gunna, alter ego de Sergio Kitchens. O cantor também está acusado de conspiração para violar a lei RICO.

Segundo os documentos de acusação, Young Thung é um dos cofundadores do gangue “Youg Slime Life”, conhecido pela sigla YSL e afiliado do conhecido gangue dos “Bloods”.

Não interessa a tua notoriedade, a tua fama, se vens para o condado de Fulton, na Geórgia, e cometes crimes, vais tornar-te num alvo e no foco do gabinete da procuradoria deste distrito, e vamos acusar-te na extensão máxima da lei”, afirmou Fani Willis, advogada da procuradoria de Fulton esta terça-feira, citada pelo The Hollywood Reporter.

Segundo o processo aberto pela procuradoria, em 2015, Young Thug alugou o carro usado por cinco alegados membros do gangue para alvejar e matar um membro de um grupo rival. Além disso, em 2017, Thug e Gunna teriam em seu poder metanfetamina e marijuana que tencionavam distribuir. As autoridades acusam ainda a dupla de também ter sido apanhada, durante uma operação stop em 2018, com várias armas, incluindo uma AK-47, no carro.

O processo apresenta outros detalhes que a acusação consideram servir de prova contra o rapper. “Nunca matei ninguém, mas tenho algo que ver com aquele cadáver” e “eu disse-lhes para dispararem cem munições” surgem na letra de uma música de 2018 que constam do processo da procuradoria, ainda de acordo com o jornal de Los Angeles.

Um dos advogados de Young Thug, Brian Steel, afirmou, de acordo com o New York Times, que o grupo YSL não é um gangue de rua. “O Sr. Williams [Young Thug] veio de um contexto incrivelmente horrível e comportou-se ao longo da sua vida de um modo louvável“, defende.

Em 2019, Young Thug ganhou o prémio Grammy de Música do Ano por ter co-escrito “This is America” com Donald Glover, ator conhecido pelo seu nome musical Childish Gambino, e com Ludwig Goransson. A música foi a primeiro do género Hip-Hop a ganhar o prémio de Música do Ano.