Em Rabo de Peixe, Sam the Kid pergunta: onde está o hip-hop açoriano? "Há aqui jovens com autênticos hits"

“Como é que é, Rabo de Peixe?”, ouve-se no palco. Estamos no auditório da Escola Básica Integrada da vila açoriana do município da Ribeira Grande, onde há várias horas se ensaia para o que promete ser um ponto alto da edição do festival Tremor: o encontro entre Sam the Kid, referência do hip-hop português, e rappers locais, selecionados pelo festival através de uma open call. O concerto acontece esta quinta-feira, às 19h, no Porto de Pescas de Rabo de Peixe.

No ensaio geral, o entusiasmo é notório: à vez, 14 artistas de várias ilhas que se candidataram em fevereiro à chamada do festival fazem uso do microfone. Lucas Jesus, 17 anos, nome artístico Madruga, é um deles. É de Ponta Delgada e fez o conservatório, começando pela guitarra, depois pelo piano, até descobrir que gostava de cantar e escrever as suas músicas. “Desde R&B, trap, desde que sinta a música, até já tive uma banda de rock”, conta ao Observador. “Muito orgulho deste sítio dessa nossa conexão, I’ll be rapping with my hommies, sente essa nova versão. Aqui não há competição, isto aqui é irmandade, ‘tamos juntos nessa cena cada um com a sua verdade”, canta. Prestes a completar 18 anos, vai começar um curso profissional “para trabalhar no check-in do Aeroporto”. “É mais ou menos o meu plano B. O meu plano A é a música, que para mim é tudo.”