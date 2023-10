A notícia surgiu como um choque para milhões de fãs: poucas horas depois do lançamento de For All the Dogs, o seu oitavo álbum de estúdio, o rapper Drake anunciou que vai fazer uma pausa na carreira motivada por problemas de saúde.

Uma das maiores estrelas da música internacional, com milhões de ouvintes mensais em plataformas como o Spotify, Drake justificou a decisão com problemas persistentes de estômago que diz sofrer há vários anos. O anúncio foi feito no seu programa na rádio SiriusXM, Table for One: o rapper não adiantou detalhes, mas deu a entender que a paragem poderá ser prolongada, de um ano ou mais.

“Provavelmente não vou fazer música durante um bocadinho, vou ser honesto. (…) Tenho de me focar na minha saúde, em primeiro lugar” começou por dizer no programa, uma edição especial para assinalar o lançamento do novo álbum.

Não é nada de mais, mas é tipo, quero que as pessoas deem valor à saúde, e tenho tido problemas loucos nos últimos anos com o meu estômago (…) Vou trancar a porta do estúdio durante um bocadinho. Nem sei o que é que “um bocadinho” é. Pode ser um ano, pode ser mais”, explicou.

No seguimento do anúncio, vários concertos que estavam marcados foram adiados para novas datas. O próprio Drake publicou o excerto do programa na sua conta de Instagram, onde é seguido por 143 milhões de pessoas, acompanhada da frase: “Vemo-nos um dia destes”.

Os concertos do rapper no Canadá, em Toronto, a sua cidade natal, marcados para esta sexta-feira e sábado, mantêm-se. As atuações seguintes, em cidades norte-americanas como Denver, Nova Orleães, Nashville e Columbus, foram adiadas, de acordo com informações no site do artista.

Vencedor de cinco Grammys, Drake afirmou-se na última década como um dos mais populares artistas musicais do mundo e um dos mais influentes nomes do hip-hop, bem como um ícone de moda, fruto da imagem pública que cultivou ao longo dos anos. O seu mais recente álbum, o já referido For All the Dogs, foi lançado esta sexta-feira e tem quase uma hora e meia de duração, contando com colaborações de nomes como 21 Savage, SZA, Bad Bunny, J. Cole ou Lil Yachty.

A capa do álbum foi desenhada pelo filho do músico, Adonis, que também aparece no vídeo da música “8am in Charlotte”, que foi lançado em antecipação do novo álbum.