“Hip Hop Tuga — Quatro Décadas de Rap em Portugal”, do jornalista Ricardo Farinha (colaborador do Observador), é publicado esta segunda-feira, dia 9 de outubro, e centra-se nos principais artistas, coletivos, personalidades, editoras, iniciativas e acontecimentos que têm marcado o rap em Portugal, desde os primórdios nos anos 80 até à atualidade. A edição, que conta com fotos inéditas, é da Iguana.

A estrutura segue próxima da cronologia. Começa em 1983, quando se encontram os primeiros indícios da presença de rap em Portugal, depois do impacto mundial do single “Rapper’s Delight”, dos norte-americanos Sugarhill Gang, e numa altura em que o breakdance — a componente de dança da cultura hip hop — se torna uma tendência internacional e atinge a Europa em força.

No ano em que se celebram os 50 anos do hip hop nos EUA, este livro quer demonstrar que Portugal não estava muito atrás do acontecimento e que em meados dos anos 80 já existiam rappers nas ruas de Lisboa, do Porto e do Algarve, mesmo que os primeiros discos só tenham sido lançados mais tarde, em 1994.

