Os cientistas do Event Horizon Telescope (EHT), um projeto de radiotelescópios em rede que observa os dois buracos negros mais próximos do planeta Terra, marcaram para esta quinta-feira às 14h de Lisboa uma conferência de imprensa para anunciar “resultados revolucionários sobre a Via Láctea”. Não se sabe o que vai ser anunciado: apenas que está relacionado com o Sagittarius A*, uma fonte de rádio no centro da galáxia que se julga ser um buraco negro supermassivo.

As expetativas são altas porque esta é a mesma equipa que, em abril de 2019, revelou a primeira fotografia de um buraco negro, que fica na galáxia elíptitca Messier 87. E também por causa do que está a ser interpretado como uma pista sobre o que aí vem num artigo do Observatório Europeu do Sul, envolvido neste projeto, publicado na semana passada: “Como se pode ver, realmente chegamos a um ponto em que estamos literalmente a escrever o bilhete de identidade do Sgr A*; e nenhuma identidade está completa sem uma foto. Poderá a colaboração do Event Horizon Telescope fornecer uma?”, questiona.

E prossegue: “O EHT é tão poderoso que foi capaz de captar a primeira imagem de sempre de um buraco negro — o supermassivo no centro da galáxia M87, a mais de 50 milhões de anos-luz. Esta imagem foi libertada em 2019 e os próximos resultados do EHT são amplamente aguardadas”. Se uma fotografia tiver sido captada no centro da Via Láctea, ela será semelhante ao Gargantua, o buraco negro fictício do filme “Interstellar”.

Tão perto e tão longe. Sgr A*, o buraco negro que os cientistas querem fotografar

Sagittarius A*, nome que os cientistas encurtam para Sgr A*, é um buraco negro com uma massa quatro milhões de vezes maior que a do Sol. Está a 27 mil anos-luz da Terra — ou seja, seriam necessários 27 mil anos para lá chegar se se viajasse à velocidade de luz, que é de quase 300 milhões de metros por segundo — e é também o que está mais perto do planeta.

Mas não é dele a primeira imagem de um buraco negro: entre a Terra e o Sgr A* há mais objetos a atrapalhar as observações, uma vez que se está a olhar para dentro da Via Láctea. Para observar a galáxia Messier 87, os cientistas olham para fora da Via Láctea, numa direção onde a vista está mais desimpedida. Na verdade, a imagem não mostra o buraco negro em si (que é invisível), mas a luz a ser engolida por ele ao ultrapassar o horizonte de eventos — a fronteira a partir da qual a força gravítica é tanta que nada lhe pode escapar.

As primeiras indicações de que o Sgr A* existia são dos anos 30, quando o engenheiro Karl Jansky tentava fazer girar uma antena construída por ele com recurso a quatro pneus Ford Modelo-T. O objetivo era encontrar possíveis fontes de interferência nas transmissões de rádio. Karl Jansky percebeu, sem surpresa, que muitas dessas interferências vinham de eventos meteorológicos, como tempestades. Mas detetou também uma distorção leve e constante que vinha da constelação de Sagitário. É nessa área do céu noturno que, a partir da Terra, parece estar o centro da Via Láctea.

Vinte anos mais tarde, os astrónomos começaram a descobrir mais fontes de rádio muito brilhantes pelo universo fora, também elas localizadas no centro de galáxias vizinhas. Chamara-lhes “quasares” — “quase estrelas” — porque se pareciam com estrelas com uma luz muito fraca. Só em 1963 é que as contas de Maarten Schmidt revelaram que, afinal, os quasares deviam irradiar intensamente quando observadas no espetro das ondas de rádio (não da luz visível). Uma delas, a 3C 273, deviam emitir 1.000 vezes mais energia que toda a Via Láctea.

Os cientistas começaram a procurar respostas para o mistério dos quasares. Primeiro, veio a teoria: a energia que observavam e detetavam em Terra era matéria incandescente a ser sugada para um buraco negro. Depois, veio a prática: procurar provas que suportem essa hipótese no centro da Via Láctea, onde ficava o quasar mais próximo da Terra. Mas havia um problema: se a dificuldade em estudar quasares fora da galáxia era a enorme distância até elas, que não permitia discernir estrelas e nuvens gasos, por cá o problema eram as nuvens interestelares de gases e poeiras que absorviam a luz visível vinda do centro da Via Láctea.

Por isso é que, já nos anos 70, se começaram as observações no espetro do infravermelho. Charles Townes estudou os movimentos do gás em torno do Sgr A* e descobriu que, pelo menos nas suas proximidades, a massa do quasar devia ser duas a quatro milhões de vezes maior que a do Sol — características compatíveis com as de um buraco negro. Mas isso não bastava: afinal, a movimentação do gás podia ser justificada por outros fatores além da gravidade, como os campos magnéticos. E a tecnologia não permitia ainda chegar mais perto ainda do centro da região-mistério da Via Láctea — apenas a alguns anos-luz de distância, o que pode influenciar os cálculos.

Ao longo dos anos 90, além das observações das nuvens de gás no centro da Via Láctea, os cientistas começaram a olhar para as estrelas. Chegaram mesmo a encontrar estrelas a um mês-luz do Sgr A* que orbitavam este corpo celeste a uma velocidade de 2.000 quilómetros por segundo. Foi a prova mais flagrante de que o quasar Sgr A* era um corpo com uma massa muito compacta e com uma força gravítica estonteante. Após a descoberta de uma estrela a 17 horas-luz do Sgr A* (quatro vezes a distância entre o Sol e Neptuno), os cientistas concluíram que ele era mesmo um buraco negro supermassivo. Estávamos em 2002. Desde então, os cientistas têm analisado corpos celestes cada vez mais próximos dele em busca de mais informação. E de uma fotografia.

Dança estelar no Sgr A* provou outra vez teoria de Einstein

Uma das últimas grandes novidades vindas do Observatório Europeu do Sul foram anunciadas em abril de 2020, quando as observações realizadas através do Very Large Telescope, no Chile, demonstraram que uma das estrelas em órbita do buraco negro supermassivo situado no centro da Via Láctea se desloca tal como previsto pela Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein.

S2, uma estrela que fica no enxame estelar denso em torno do Sgr A*, tem uma órbita em forma de roseta — não de uma elipse, como infere a teoria de Isaac Newton. As observações mostram que a estrela aproxima-se do buraco negro até uma distância de 20 mil milhões de quilómetros — 20 vezes superior à que separa a Terra do Sol — e entra numa velocidade correspondente a cerca de 3% da velocidade da luz. Dá uma volta ao buraco negro a cada 16 anos, mas em vez de cumprir uma órbita como a que é tradicionalmente encontrada num planeta em torno de uma estrela, ela cumpre várias elipses em diferentes planos à volta do buraco negro.

A órbita da S2 precessa, o que significa que a localização do ponto mais próximo do buraco negro supermassivo muda a cada órbita, de tal modo que a órbita seguinte se encontra rodada relativamente à anterior, fazendo assim com que o seu percurso siga a forma de uma roseta. A Relatividade Geral dá-nos uma previsão precisa de quanto é que a órbita muda e as medições mais recentes correspondem exatamente à teoria”, anunciou há dois anos o observatório.

O próximo passo desta investigação passará pelo Extremely Large Telescope (ELT), um telescópio ainda maior do Observatório Europeu do Sul. Com ele “talvez possamos capturar estrelas suficientemente próximas do buraco negro para sentirem efetivamente a rotação, o spin, deste objeto supermassivo”, explicou um dos cientistas do projeto, Andreas Eckart. Isso seria importante porque isso permitiria medir o spin (um fator relacionado com a rotação do corpo celeste) e determinar com maior exatidão a massa do buraco negro no centro da Via Láctea.