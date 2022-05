Os candidatos à liderança do PSD, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, vão fazer no sábado a apresentação, em separado, das suas ideias para o partido e o país perante os Trabalhadores Social-Democratas (TSD).

Em declarações à Lusa, o deputado e secretário-geral dos TSD, Pedro Roque, explicou que estas apresentações decorrerão no final do Conselho Nacional desta estrutura autónoma do PSD, que se realiza a partir das 10h00 na sede da UGT, em Lisboa.

“O último ponto, já extra Conselho Nacional, será a apresentação das candidaturas de Luís Montenegro e de Jorge Moreira da Silva, por esta ordem”, explicou.

Este ponto deverá começar ao final da manhã e não estão previstas perguntas por parte da audiência, embora Pedro Roque admita que, no enquadramento inicial, os TSD possam pedir aos candidatos uma maior ênfase nas áreas económicas e laborais.

Os dois candidatos anunciados à liderança do PSD, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, já participaram no final de abril numa iniciativa semelhante, em Gaia, das Mulheres Social-Democratas, e voltarão a fazer apresentações separadas no Conselho Nacional da Juventude Social-Democrata, marcado para 21 de maio, em Chaves.

As eleições diretas no PSD realizam-se em 28 de maio e o Congresso está marcado para entre 1 e 3 de julho, no Porto.