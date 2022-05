Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A nova Ford Ranger tem na versão Raptor a preferida dos clientes, com este modelo a granjear grande popularidade junto dos amantes de veículos robustos e capazes de lidar com os mais sérios desafios no todo-o-terreno, mas que também apreciam uma imagem mais desportiva e performances a condizer. Depois de revelada no início deste ano, a segunda geração da Ranger Raptor abre agora as encomendas, sendo proposta por valores que arrancam em 81.825€.

Este preço está associado ao EcoBoost V6 biturbo de 3,0 litros com 288 cv e 491 Nm, que terá as honras de lançamento, pois o motor EcoBlue de 2,0 litros a gasóleo (213 cv e 500 Nm) só estará disponível a partir da Primavera de 2023.

A produção deve arrancar no próximo mês de Julho, esperando-se que as primeiras unidades da nova Raptor comecem a ser entregues aos clientes no final do Verão. Aqui já lhe demos conta das principais características desta variante mais assanhada da Ranger, mas valerá a pena recordar alguns dos seus pontos fortes. A começar pela imagem, mais encorpada e agressiva, em resultado de vias 9 cm mais largas e de uma respeitável altura ao solo de 27,2 cm. A grelha dianteira, com o nome da marca a “rasgar” toda a largura, bem como as protecções e os alargamentos nos arcos das rodas conferem-lhe um look mais radical, em consonância com o bloco a gasolina sobrealimentado que se encontra sob o capot e que leva a Raptor a atingir 180 km/h de velocidade máxima.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com um sistema de tracção integral permanente que inclui caixa de transferência de duas velocidades on-demand, controlada electronicamente, e bloqueio dos diferenciais dianteiro e traseiro, a nova Ranger Raptor estreia o modo Baja, o que lhe permite adaptar as definições do veículo a um ritmo mais vivo no fora de estrada. E os restantes seis modos de condução asseguram que o desempenho se ajusta aos mais diferentes tipos de piso. Outro dos seus argumentos reside nos amortecedores Fox Life Valve de 2,5 polegadas com bypass interno, de modo a optimizar o conforto em estrada e o desempenho em offroad, garantindo que o sistema da suspensão absorve praticamente tudo sem queixumes. Novidade, ainda, o sistema de escape activo que vai fazendo a sonoridade evoluir consoante as preferências do condutor ou o terreno que este tem pela frente, podendo “cantar” em quatro tons distintos (Quiet, Normal, Sport e Baja).

Quanto ao interior, foi completamente reformulado e exibe agora um aspecto mais moderno e sofisticado, contando com um painel de instrumentos digital de 12,4 polegadas e um ecrã táctil ao centro, também de 12 polegadas, que constitui a porta de entrada para explorar o sistema de conectividade e entretenimento de nova geração da Ford.

Segundo a marca da oval azul, a nova Ranger Raptor já pode ser configurada online (à hora a que publicamos esta notícia, o site em Portugal ainda não o permitia), sendo esta a melhor ferramenta para que os potenciais clientes construam a pick-up à sua medida, escolhendo desde a cor aos packs extra, passando por detalhes funcionais como as barras de carga ou a cobertura da caixa de carga. No vídeo abaixo, a Ford sintetiza o concentrado de atributos da nova Ranger Raptor: