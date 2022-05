Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Arriva anunciou a venda do negócio de transportes em Portugal que inclui a Transportes Sul do Tejo (TST). O comprador foi o grupo Dan de Israel, o valor do negócio não foi revelado.

Em comunicado, a Arriva explica que a venda das operações no mercado nacional insere-se na estratégia de operar um portfólio mais reduzido de negócios. A operação deverá estar concluída em agosto, aguardando a aprovação final do acionista da Arriva, a Deutsche Bahn (operadora ferroviária alemã) e do Ministério Federal alemão dos transportes.

O grupo Dan é a segunda maior empresa de transportes de Israel, sendo responsável pelo transporte de 150 milhões de passageiros por ano. O grupo emprega cerca de 4.500 trabalhadores e opera uma frota de 2.300 autocarros, parte da qual está a converter para autocarros elétricos. De acordo com o comunicado, todos os novos autocarros da empresa serão elétricos. O grupo DAN tem participação nas concessões de várias infraestruturas de transportes em Israel, incluindo o maior projeto ferroviário em Telavive. O grupo está anda presente nos setores imobiliário e águas, incluindo a maior central de dessalinização do país,

A Transportes Sul do Tejo foi comprada pela Arriva ao grupo Barraqueiro há 20 anos e é o maior operador de transportes da margem Sul do Tejo. A empresa ganhou o contrato de prestação de serviço público nos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra o que inclui ligações a Lisboa, Setúbal e Barreiro. Este contrato vai produzir efeitos a partir de 1 de julho e terá associada uma frota de 339 autocarros e mais de 800 trabalhadores. Esta operação será desenvolvida pela marca Carris Metropolitana. A TST está ainda presente no segmento de aluguer de autocarros com serviços especializados e ocasionais.