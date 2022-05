Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há muito que corriam rumores que davam conta que a Land Rover se preparava para fazer crescer a “família” Defender, adicionando um novo elemento à gama que, actualmente, é composta pelas versões 90 e 110. Agora acabam-se os boatos, pois o construtor britânico confirma que, no próximo dia 31 de Maio, vai dar a conhecer o novo Defender 130 com lugar para oito aventureiros.

Segundo a Land Rover, os preços serão comunicados logo nesse mesmo dia, com a abertura de imediato da carteira de encomendas. Mais informações oficiais não há, mas garantidamente esta versão será mais comprida do que a 110, para poder montar três filas de bancos, na configuração 2-3-3. Recorde-se que o Defender 110 também dispõe de três filas de bancos, porém, na última, há apenas lugar para dois e não muito avantajado. À partida, essa limitação desaparece com o novo 130, com a Land Rover a prometer desde já “lugares espaçosos, as mais recentes tecnologias digitais e os avançados sistemas de chassi integrado”, que converterão a variante mais comprida “num todo-o-terreno com níveis de prestações e uma robustez nunca antes vistos”.

O Defender 110 440e em acção 18 fotos

Há quem arrisque avançar que o Defender 130 terá um comprimento de 5,10 metros, o que significa que cresce 34,2 cm face ao 110. Contudo, a distância entre eixos deverá permanecer inalterada, ou seja, continuando a fixar-se nos 3,02 metros do Defender 110. Se assim for, o ganho em comprimento será mais evidente no espaço disponível para a terceira fila de bancos que, supostamente, poderá nem sempre estar a uso, pelo que o seu rebatimento favorecerá a habitabilidade ou a bagageira.

Em Portugal, os preços do Defender 110 começam nos 84.637€ exigidos pelo P400e, um híbrido plug-in que associa um quatro cilindros em linha de 2,0 litros a gasolina, com 300 cv, a um motor eléctrico de 105 kW (143 cv), oferecendo tracção integral e uma potência combinada de 404 cv, que impulsionam o Defender até aos 191 km de velocidade máxima, depois de passar pela barreira dos 100 km/h em 5,6 segundos. Esta versão, equipada com uma transmissão automática de oito velocidades, conta com um acumulador de 19,2 kWh de capacidade bruta (15,4 kWh úteis) que alimenta a unidade eléctrica, permitindo-lhe percorrer 43 km em modo zero emissões, de acordo com o protocolo WLTP. Isso explica a homologação de um consumo combinado de 3,3 l/100 km e emissões de CO 2 de 75g/km. Tratando-se o novo Defender 130 de uma versão “acima”, os preços no nosso mercado devem arrancar acima de 85.000€, se não existir alterações na oferta de motorizações.