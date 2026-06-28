A Jaguar Land Rover (JLR) pretende ver o seu volume de vendas aumentar nos Estados Unidos da América e acredita que o caminho é através do Defender, ou não fosse este o país em que os jipes, ou SUV, são os modelos mais apreciados e desejados pelo público — e, quanto mais radicais, melhor. Convencida de que o actual Defender é um excelente veículo, mas está fora da faixa de preço necessária para alcançar o desejável volume de vendas, a JLR recorreu à Stellantis para ter acesso a uma base mais acessível e competitiva.

A JLR e a Stellantis assinaram um acordo que prevê a produção de modelos denominados Defender (e com aspecto a condizer) nas fábricas norte-americanas da Stellantis. Com isto, a JLR visa reduzir os custos e evitar as taxas impostas pelos americanos a veículos importados, mesmo os vindos da Europa. Neste caso, da Eslováquia.

De acordo com revelações a investidores, a Land Rover desenvolverá variações do Defender sobre a base de um SUV da Stellantis. Segundo a Automotive News, a JLR pode até produzir um jipe mais simples e acessível, mas decididamente mais radical, para se bater com o Ford Bronco e o Jeep Wrangler. E não será de excluir a hipótese de, em cima da mesa, estar a ser equacionada uma versão pick-up do “simplificado” Defender, uma vez que os americanos são particularmente receptivos a este tipo de propostas.

A marca britânica aposta no rico mercado norte-americano para crescer em matéria de SUV e, de acordo com a imprensa local, a base para o Defender “acessível” poderá ser o SUV Ramcharger, que chegará ao mercado ainda em 2026. Este modelo recorre à base do Jeep Grand Wagoneer, o que desde logo é garantia de boas aptidões em termos de todo-o-terreno.