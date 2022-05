Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um regresso à Europa para uma perninha em Barcelona antes da loucura do Mónaco. Depois de um salto aos Estados Unidos para a estreia do Grande Prémio de Miami, a Fórmula 1 prosseguia este fim de semana com o Grande Prémio de Espanha — onde Max Verstappen procurava capitalizar as duas vitórias consecutivas nas duas últimas etapas e Charles Leclerc queria voltar a subir ao lugar mais alto do pódio.

O monegasco da Ferrari dominou as sessões de treinos livres, apresentando sempre o tempo mais rápido, com Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton a surgirem nas posições seguintes. Ainda assim, e principalmente tendo em conta os cerca de 30º graus que se fazem sentir em Barcelona este fim de semana, Leclerc mostrava-se preocupado com a gestão de pneus que teria de ser feita.

“As nossas voltas nos treinos livres não foram más mas temos trabalho para fazer, especialmente no nosso ritmo de corrida e na gestão dos pneus. Os stints que fizemos com os compostos macios foram melhores do que os feitos com os médios. Hoje à noite, vamos analisar os nossos dados mais recentes para descobrir onde podemos melhorar, porque as condições são muito diferentes da última vez que aqui estivemos, nos testes de inverno”, disse o jovem piloto ainda esta sexta-feira.

Este sábado, na qualificação, Leclerc voltou a ser o mais rápido numa Q1 em que Vettel, Alonso, Stroll, Albon e Latifi foram os primeiros pilotos eliminados. Verstappen respondeu com o melhor tempo da Q2, onde o monegasco da Ferrari não foi além do 7.º lugar, e Norris (que viu o seu tempo ser anulado), Ocon, Tsunoda, Gasly e Zhou falharam a ronda decisiva — com Mick Schumacher, da Haas, a chegar à Q3 pela primeira vez desde que está na Fórmula 1.

Nas decisões, Verstappen chegou a ter a pole-position quase assegurada depois de Leclerc perder o controlo do carro no final da primeira volta rápida mas o monegasco, já depois de ir às boxes e na única tentativa que teve para lutar pela vitória na qualificação, não desiludiu. Com uma prestação brutal, Leclerc roubou a pole-position in extremis e vai sair do primeiro lugar do Grande Prémio de Espanha, seguido de Verstappen, Sainz e Russell. Lewis Hamilton vai sair da sexta posição, tendo sido superado também por Sergio Pérez.