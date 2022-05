Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A primeira imagem é de um senhor idoso a cuspir para o chão. A cuspidela repete-se até se tornar ritmo e depois entram as machadadas. Os sons guturais veem logo a seguir e depois, só depois, Tolia começa a cantar. E da sua boca saem as rimas de Stefania, a música com que a Ucrânia venceu o Festival da Canção.

“Três avós ucranianos decidiram apoiar a Kalush Orchestra e filmaram a sua própria versão do hit Stefania que venceu o concurso Eurovisão.” A publicação de Anton Gerashchenko, deputado, conselheiro do Ministério do Interior ucraniano e antigo número 2 na mesma pasta, apareceu no Twitter, lado a lado com o vídeo de Tolia.

Mas Gerashchenko estava enganado e pouco depois corrige. “Afinal é apenas um avô! Chama-se Tolia e, obviamente, tem talento suficiente para três.”

Three Ukrainian grandpas decided to support #KalushOrchestra and filmed their own remake to the hit song #Stefania that won #Eurovision contest

##Eurovisión2022 #StandWithUkraine pic.twitter.com/uyQicHqTZS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 22, 2022

O grupo musical ucraniano Kalush Orchestra, venceu o Festival Eurovisão da Canção em maio, e desde então, a música tem sido usada para apoiar a Ucrânia na luta contra a Rússia. O próprio grupo divulgou um vídeo com a canção vencedora gravado em vários lugares do país, incluindo em Bucha.

Numa outra altura, Stefania foi cantada por um soldado em Azovstal, a fábrica que foi o último reduto da resistência em Mariupol, cidade portuária tomada por Moscovo. O ruído de fundo parece ser de bombardeamentos.