Uma mãe norte-americana partilhou no Facebook uma fotografia do seu filho de dois anos ao lado de 31 cheeseburgers. A publicação acabou por se tornar viral por um motivo invulgar: foi a criança a encomendar, sem que Kelsey Burkhalter Golden se apercebesse, as mais de três dezenas de hambúrgueres com queijo.

Tenho 31 cheeseburgers de borla da McDonald’s se alguém estiver interessado”, escreveu na rede social. “Aparentemente o meu filho de dois anos sabe como encomendar coisas na [aplicação] doordash.”

De acordo com a CNN, a mãe trabalha no departamento de marketing de uma escola no Texas e encontrava-se em teletrabalho quando Barrett realizou a encomenda. Embora Kelsey Golden tenha o hábito de encomendar comida, na mesma aplicação, para os outros dois filhos almoçarem na escola, desta vez sabia que não tinha realizado nenhum pedido quando recebeu uma mensagem a dizer que a sua encomenda tinha sofrido um ligeiro atraso.

Quando o estafeta chegou e lhe mostrou um saco com 31 cheeseburgers, Kelsey achou que este se tinha enganado na casa. Só depois percebeu que fora o seu filho, que estava a brincar com o telemóvel, quem tinha feito o pedido.

“Ninguém na nossa família gosta de cheeseburgers“, afirmou Kelsey Golden, que acabou por oferecer as encomendas.