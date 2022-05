Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou na noite de segunda-feira o Ocidente de assumir uma “posição de ditador”e garantiu que “quem pensa que a Rússia vai perder não conhece a História”. Lavrov diz que não tem certeza de que alguma vez mais será necessário retomar as ligações com o Ocidente e diz querer fomentar as relações com a China.

“Se eles [o Ocidente] quiserem propor alguma coisa em termos de retomar de relações, então iremos ponderar seriamente se é algo de que nós precisamos ou não”, atirou o responsável.

“Eles dizem que a Rússia deve ‘fracassar’, eles devem ‘derrotar a Rússia’, fazer a Rússia ‘perder no campo de batalha’”, afirmou o ministro durante a iniciativa “100 Perguntas ao líder” citado pela agência RIA, criticando os políticos ocidentais por não saberem nada de História.

“Eles tiram conclusões erradas do passado e do que é hoje a Rússia”, disse, mostrando-se “convencido” de que o Ocidente vai reconhecer que está errado: “Será forçado a admitir que é impossível atacar constantemente os interesses vitais da Rússia e dos russos”.

Lavrov acrescentou, ainda, que o conflito na Ucrânia fez vir ao de cima a “russofobia” que existe no Ocidente, na opinião do ministro.