Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) revelou esta quarta-feira que está levar a cabo sete buscas domiciliárias em apartamentos localizados em Lisboa. Ao que o Observador apurou, as buscas foram realizadas nas casas da mulher de Manuel Pinho, Alexandra Pinho, tendo como objetivo procurar documentação do antigo ministro e investigar a origem da aquisição dos imóveis.

Alexandra Pinho também é arguida no processo EDP/CMEC, no qual Manuel Pinho é o principal suspeito por suspeitas de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais e outros crimes económico-financeiros.

O Observador sabe que a origem destas buscas está relacionada com a viagem que Manuel Pinho realizou no início de fevereiro entre o Algarve e Braga — um momento em que o ex-ministro da Economia passou a prisão domiciliária de uma casa da família em Albufeira para uma quinta em Braga (anteriormente em obras) que lhe pertencerá.

O antigo ministro, que estava a ser escoltado pela GNR na mudança de residência, pediu para parar em Lisboa e terá estado nos apartamentos em causa, que agora estão a ser alvo de buscas. Foi aí que o Ministério Público descobriu que Alexandra Pinho tinha este património na capital.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em comunicado, o Ministério Público revela que se as buscas acontecem no âmbito do processo EDP/CMEC. “Estas diligências de recolha de prova, presididas pelo Ministério Público, foram operacionalizadas pela equipa multidisciplinar de investigação privativa do DCIAP, a SIATID (Secção de Investigação, Análise e Tratamento de Informação Digital), constituída por elementos de diversos Órgãos de Polícia Criminal”, pode ler-se na nota.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu o requerimento de habeas corpus apresentado pela defesa de Manuel Pinho e rejeitou a sua libertação imediata no âmbito dos autos caso EDP. O STJ não deu razão ao advogado Ricardo Sá Fernandes que solicitava que a prisão domiciliária do ex-ministro da Economia fosse declarada ilegal.