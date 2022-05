Portugal recebeu na noite de terça-feira uma carta do russo Roman Abramovich, que tem passaporte português, pedindo autorização para a venda do clube de futebol inglês Chelsea, disse nesta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

“Portugal recebeu ontem [terça-feira], durante a noite, uma carta da parte de Roman Abramovich a pedir autorização a Portugal. Estamos a analisar essa carta, faremos a devida concertação com a Comissão Europeia e, em breve, daremos a nossa resposta”, disse o chefe da diplomacia portuguesa, questionado à margem de uma visita à Escola Portuguesa de Cabo Verde, na Praia.

O governo britânico aprovou a venda a um consórcio liderado pelo bilionário norte-americano Todd Boehly do clube inglês Chelsea, ainda detido pelo russo Roman Abramovich, alvo de sanções ligadas à invasão da Ucrânia.

“O governo emitiu uma licença que permite a venda do Chelsea”, anunciou a ministra da Cultura, Média e Desporto britânica, Nadine Dorries, na rede social Twitter.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022