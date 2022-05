O governo britânico aprovou a venda a um consórcio liderado pelo bilionário norte-americano Todd Boehly do clube inglês de futebol Chelsea, ainda detido pelo russo Roman Abramovich, alvo de sanções ligadas à invasão da Ucrânia.

“O Governo emitiu uma licença que permite a venda do Chelsea”, anunciou esta quarta-feira a ministra da Cultura, Média e Desporto britânica, Nadine Dorries, na rede social Twitter.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022