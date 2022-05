Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ryanair afirma que é a única companhia que está em condições de operar os 18 slots que a TAP terá de ceder aos concorrentes no aeroporto de Lisboa. Estes faixas horárias para aterragem e descolagem de aviões estão ser disputadas pela Ryanair e pela Easyjet no quadro de um concurso coordenado por uma entidade indicada pela Comissão Europeia. A obrigação de ceder estes slots foi uma das condições impostas por Bruxelas para autorizar a ajuda pública à companhia portuguesa de 3,2 mil milhões de euros.

O resultado deste concurso deverá ser conhecido em junho e Michael O’Leary defendeu, numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira em Lisboa, que a Rynair tem uma proposta mais forte, afirmando que a concorrente Easyjet tem vindo a reduzir a oferta em Portugal por estar a ter dificuldade em contratar a tripulação necessária. Um dos critérios deste concurso é o número de aviões e pessoas que os concorrentes estão disponíveis para alocar ao aeroporto

O presidente executivo da Rynair admitiu contudo acreditar que o Governo português e a TAP preferem que seja a Easyjet a ganhar os slots adicionais porque, argumentou, esta companhia faz uma concorrência menos agressiva do que a Ryanair. Apesar de a Easyjet ser também descrita como uma companhia low-cost, Michael O’Leary diz que a concorrente irlandesa tem preços inferiores e deu o exemplo da Madeira onde afirmou que a Ryanair rompeu o duopólio da TAP e da Easyjet com uma oferta de tarifas mais baixas. O gestor invocou também declarações da presidente executiva da TAP, Christine Òrmiéres-Widener, a afirmar que não escolheria uma companhia de baixo custo para ficar com os slots que a empresa teve de entregar em Lisboa.

A TAP terá uma palavra sobre o resultado final deste concurso, no caso de empate entre as propostas dos dois concorrentes. Estes slots ficarão disponíveis a partir de outubro.

A companhia irlandesa espera ficar com mais slots que a TAP não está a usar assim que regressar a regra europeia que foi suspensa por causa dos efeitos da pandemia na aviação comercial. A partir da próxima estação de inverno, as companhias arriscam a perder os slots se não utilizarem 80% destas faixas horárias.

Ryanair espera ser primeira companhia em Portugal com 13 milhões de passageiros e regressar a lucros em 2023

A Ryanair espera transportar este ano 13 milhões de pessoas em Portugal, o que a tornará a primeira companhia em número de passageiros, ultrapassando a TAP. Estas estimativas assentam na forte recuperação sentida no mercado português e não dependem, afirmou o gestor, da obtenção dos 18 slots em Lisboa. A companhia irlandesa retirou três dos aviões que tinha em Lisboa na sua oferta para o verão devido à indisponibilidade no aeroporto, acusando a TAP de bloquear slots que não está a utilizar.

Depois de dois anos de prejuízos, a companhia irlandesa espera regressar aos lucros no ano fiscal que termina em março de 2023, afirmou ainda Michael O’Leary sem, contudo indicar valores porque há ainda muita incerteza devido à guerra na Ucrânia e à evolução da pandemia. “Se não houver mais guerras da Ucrânia nem variantes esperamos voltar a ser lucrativos” e retomar o nível de lucros anuais pré-pandémico que se situavam na casa dos mil milhões de euros. Neste cenário, o presidente executivo diz que a companhia irá repor os cortes feitos aos salários dos funcionários, política que, diz, evitou despedimentos em massa feitos por outras empresas que agora estão com falta de pessoal para a retoma.