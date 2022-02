TAP pode ter a última palavra na escolha do concorrente ficará com os slots no aeroporto de Lisboa

A entrega de slots será válida pelo período de reestruturação e em nenhuma circunstância pode ser realizado outro concurso depois desse período. O processo terá de avançar a tempo de os slots serem cedidos ao concorrente para a temporada 2022/2023 da IATA (associação internacional de companhias aéreas) que arranca em outubro.

Um slot é uma reserva de tempo no aeroporto para a partida e chegada de aviões que constitui por isso um dos mais importantes ativos de uma companhia aérea. Não é por acaso que os principais braços de ferro entre companhias e a Comissão Europeia, quando estão a ser analisados planos de ajuda pública, acontecem por causa de slots em aeroportos congestionados. E foi também essa uma das principais pressões feitas pela Ryanair no combate contra a ajuda do Estado à TAP. A Ryanair e a Easyjet, as duas empresas low-cost que mais cresceram na Portela nos últimos anos, são aliás apontadas como duas das mais fortes candidatas aos slots que a TAP vai ter de entregar de graça, mas com algumas condições para acautelar a estratégia de captação e distribuição de passageiros para voos intercontinentais e o modelo de negócio assente no hub de Lisboa.

A TAP não pode ser obrigada a ceder mais do que um slot antes das 8h00 por avião que o tomador tem baseado em Lisboa; mais de metade dos slots do total abrangido no compromisso antes das 12hoo; e mais slots depois das 20h00 do que o total dos slots a ceder, menos um por cada avião que o tomador tenha baseado em Lisboa para operar voos de curta distância. Há ainda medidas que dão à TAP flexibilidade para definir a altura exata em que os slots são cedidos desde que o ajustamento temporal não penalize as operações planeadas de quem ficar com as reservas.

A Comissão Europeia aceitou ainda o argumento de Portugal de que forçar a TAP a ceder mais do que 18 slots diários no aeroporto de Lisboa iria pôr em causa a viabilidade da empresa no final do período de reestruturação, nomeadamente no cenário mais adverso do plano. Na informação complementar enviada aos serviços europeus da concorrência, a transportadora atualizou ainda as projeções sobre a retoma procura e receita, inferior à inicialmente prevista, mas também demonstrou que a redução de custos estava a ser superior ao inicialmente estimado.

Se negociação de novo acordo falhar, TAP aplica Código do Trabalho

Outra das dúvidas que Portugal teve de esclarecer foi o contributo próprio da empresa para o esforço de reestruturação face à dimensão do apoio financeiro. Depois de alguma discussão, as autoridades nacionais deixaram cair a redução de custos laborais negociada com os sindicatos da TAP como contributo próprio. Os acordos negociados com as estruturas sindicais para suspender os acordos de empresa são válidos até 2025 para dar tempo à negociação de novos acordos. Mas no caso dessas negociações falharem, a TAP deverá desencadear o fim dos acordos originais e aplicar o Código de Trabalho que é considerado menos restritivo do que as convenções coletivas negociadas com cada uma das classes profissionais.

O Governo usou ainda o interesse manifestado por grupos privados na TAP como argumento para convencer a Comissão Europeia que, não obstante a ajuda ser essencialmente pública, a transportadora mantinha capacidade para atrair capital privado. Para esta argumentação contribuíram também as negociações e financiamentos adicionais contratados com empresas de leasing e outras entidades financeiras, bem como a suspensão ou adiamento de prazos de pagamento aceites por credores que aceitaram não ativar cláusulas de default (incumprimento).

A Comissão Europeia aceitou a justificação dada por Portugal para não envolver os obrigacionistas no esforço pedido a credores de que a TAP precisaria de evitar o “risco moral” e manter no futuro a capacidade de ir aos mercados financiar-se. O facto de Humberto Pedrosa deixar de ter participação no capital da TAP SA, a empresa de aviação, ficando apenas na TAP SGPS, foi igualmente considerado um esforço do acionista privado na medida em que este não terá ganhos com a TAP recuperada (por via de dividendos ou venda). Ainda que se mantenha na Portugália que está dentro da TAP SGPS e que faz parte da operação central do grupo que Bruxelas autorizou a receber ajuda.