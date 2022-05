Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades nacionais já responderam ao pedido do magnata e antigo dono do Chelsea Roman Abramovich, nascido na Rússia mas com passaporte português, para que autorizassem a venda do clube inglês.

A resposta foi afirmativa: “Portugal deu autorização, nesta noite de quarta-feira, à venda do Chelsea Football Club”, informou o gabinete do ministério dos Negócios Estrangeiros português, em nota enviada à comunicação social.

As duas Autoridades Nacionais Competentes — ministério dos Negócios Estrangeiros e ministério das Finanças — deram luz verde ao pedido recebido da parte de Roman Abramovich para uma derrogação humanitária, permitindo que o clube inglês seja transacionado”, lê-se ainda na nota governamental.

O MNE esclarece que a autorização “decorre da garantia dada pelas autoridades britânicas de que as receitas da venda serão utilizadas para fins humanitários, não beneficiando direta ou indiretamente o proprietário do clube, que consta da lista de sanções da União Europeia”. A posição nacional, acrescenta-se na nota, “conta com a concordância da Comissão Europeia”.

Devido ao passaporte português, Abramovich precisava que as autoridades portuguesas viabilizassem a venda do clube de que era dono.