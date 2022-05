Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os escritórios em Frankfurt da gestora de ativos do grupo Deutsche Bank, a DWS, foram alvo de buscas esta terça-feira, no âmbito de “suspeitas de fraude em investimentos”. Os procuradoras suspeitam que a empresa vende (ou vendeu) investimentos fazendo-os passar por serem mais “verdes” do que são na realidade.

As buscas e as suspeitas, confirmadas em comunicado da procuradoria, tiveram origem numa denúncia feita por um antigo funcionário da DWS, que em 2021 se tornou informador dos supervisores de mercado dos EUA.

As autoridades dizem ter tido “indícios suficientes” de que os critérios conhecidos como ESG (sigla anglo-saxónica para Environmental, Social e Governance) foram respeitados apenas numa “minoria dos investimentos” feitos pela gestora de ativos, o que contrasta com aquilo que estava nos prospetos de vários produtos de investimento vendidos pela DWS onde se garantia que os critérios ambientais, sociais e de governança empresarial eram totalmente respeitados.

Este tipo de comportamento, em que empresas ou indivíduos dissimulam atividades ou investimentos contrários ao que alegam ser o respeito pelos critérios ESG, ganhou a designação de “greenwashing“. E é isso que as autoridades alemãs acreditam que poderá ter acontecido na DWS, uma gestora que já estava sob investigação pelos supervisores norte-americanos pelo mesmo problema.