A advogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, revelou, esta quinta-feira, que a atriz não tem dinheiro para pagar indemnização ao ex-marido depois de ter sido condenada por difamação com dolo. Em declarações ao Today Show, ficou ainda a saber-se que a equipa de advogados da atriz irá recorrer da decisão do tribunal proferida na quarta-feira.

Para Elaine Bredehoft, os elementos do júri não conseguiram evitar o ambiente da comunicação social que rodeou o julgamento de Fairfax. “Eles iam para casa todas as noites, tinham famílias, e as famílias estão nas redes sociais”, disse a advogada. “Tivemos uma pausa de 10 dias no meio [do julgamento] por causa do debate. Não há maneira de os elementos do júri não serem influenciados por isso.”

EXCLUSIVE: @SavannahGuthrie talks to Amber Heard’s attorney, Elaine Charlson Bredhoft, following Johnny Depp's legal win. pic.twitter.com/i1EOlz1NcU — TODAY (@TODAYshow) June 2, 2022

A advogada mencionou igualmente o facto de os utilizadores das redes sociais Tik Tok e Twitter permaneceram do lado de Johnny Depp e comparou o julgamento a um “coliseu romano”. “Eu fui contra as câmaras dentro da sala do tribunal e testemunhei que estava contra, dando como argumento a natureza sensível do caso”, afirmou Elaine Bredehoft. “Mas eles transformaram-no num zoo.”

Quando questionada se a atriz conseguia pagar os cerca de 10,4 milhões de dólares — cerca de 9,7 milhões de euros — Elaine respondeu de forma clara: “Oh, não, sem dúvida que não.”

A equipa de Amber Heard acredita que muitas provas relacionadas com o caso do The Sun contra Johnny Depp não foram utilizadas agora. Os registos médicos da atriz seriam “muito importantes”, uma vez que “mostram um padrão que remonta a 2012, de quando a Amber se queixou à sua terapeuta”.

O tribunal lá [no Reino Unido], e não pudemos dizer isto ao júri, considerou que o Sr. Depp cometeu pelo menos 12 atos de violência doméstica, incluindo violência sexual, contra a Amber Heard. E o que é que a equipa de Depp aprendeu com isso? Demonizar a Amber e suprimir as provas.”

O júri do caso que opôs Amber Heard a Johnny Depp condenou os dois atores por difamação, esta quarta-feira. Amber Heard foi condenada a pagar quinze milhões de dólares (14,1 milhões de euros), enquanto o ator terá de pagar uma indemnização de dois milhões de dólares (1,87 milhões de euros).