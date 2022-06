Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta sexta-feira mais cinco casos de varíola dos macacos. Sobe assim para 143 o número de casos em Portugal. As infeções foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Um dos novos casos avançados pela DGS é o de um homem com 19 anos. “Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos”, sendo que a “maioria tem menos de 40 anos”, indica o organismo.

As autoridades de saúde referem ainda que a grande parte das infeções foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve.

“Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis”, lê-se ainda no comunicado da DGS.

De acordo com o site Our World In Data, a 2 de junho Portugal era o terceiro país com o maior número de caso de varíola dos macacos, com 138 infeções. Era ultrapassado pelo Reino Unido, com 208 casos, e pela Espanha, com 156. À data desta quinta-feira, contabilizavam-se 782 casos de varíola dos macacos no mundo.

Fonte: Our World In Data