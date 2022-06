Um vulcão no sudeste das Filipinas entrou este domingo em erupção, provocando uma coluna de cinzas com um quilómetro de altura, segundo o Instituto Filipino e Vulcanologia (Phivolcs), que emitiu um alerta às populações.

Foram registadas explosões no vulcão Bulusan, que está a cerca de 500 quilómetros a sudeste de Manila, durante 17 minutos este domingo, segundo as autoridades filipinas, que já tinham registado atividade sísmica anormal na região nos últimos dias.

O Phivolcs revelou que foram registados 77 terramotos com origem vulcânica nas 24 horas anteriores à erupção. A nuvem provocada pela erupção cobriu de cinzas as povoações de Juban e Casiguran, na província de Sorsogon, e foi emitido um alerta às populações de nível 1, numa escala em que 5 é o de maior perigo. Não há registo de feridos ou mortos e as autoridades filipinas disseram não ser expectável, neste momento, uma erupção de maiores dimensões.

O arquipélago das Filipinas está situado sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma região com intensa atividade sísmica, e tem 23 vulcões ativos. O Bulusan é um dos vulcões mais ativos do país. A maior erupção registada até hoje nas Filipinas foi a do vulcão Pinatubo em junho de 1991, em que morreram 850 pessoas.