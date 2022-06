Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Só este ano já morreram 13 mulheres vítimas de violência doméstica em Portugal. O número, calculado até 6 de junho e que quase equivale ao número de mulheres que morreram em todo o ano passado vítimas de violência doméstica (16), é calculado pelo Jornal de Notícias, que o avança esta terça-feira na sua edição diária.

A Comissão para a Igualdade de Género (CIG) tinha já calculado que no primeiro trimestre do ano tinham morrido 8 mulheres vítimas de violência doméstica, a partir de dados obtidos pela Polícia Judiciária. Às oito vítimas do primeiro trimestre, o JN diz ter contabilizado “pelo menos mais cinco mortes” em crimes de este tipo, do início do segundo trimestre até ao momento.

A mais recente vítima de violência doméstica — a 13ª mulher a morrer este ano em Portugal neste contexto — foi uma mulher abatida a tiro esta segunda-feira de manhã, 6 de junho, em Felgueiras.

Se 2021 revelara uma diminuição no número de homicídios de mulheres em contexto conjugal, 16 face às 27 mortas em 2020 e às 26 mortas em 2019, os números de este ano, que ainda vai a meio, indiciam já um aumento de este tipo de crimes. As vítimas mortais de violência doméstica são maioritariamente mulheres: no ano passado, 16 das 23 eram mulheres, tendo ainda morrido cinco homens e duas crianças.