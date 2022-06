Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Polestar 3 será apresentado formalmente apenas em Outubro. Mas, para “abrir o apetite”, o construtor mostrou uma primeira imagem (e um vídeo) do modelo, sem camuflagem. Isto permitiu confirmar que se trata de um SUV mais baixo do que o habitual, sendo por isso considerado um crossover, ao ser mais ágil, mais aerodinâmico e mais divertido de conduzir.

Recorrendo à mesma plataforma específica para veículos 100% eléctricos que também vai servir o futuro Volvo XC90, o Polestar 3 será o primeiro modelo da marca a não utilizar uma base de veículos com motores de combustão, adaptada para acolher motores eléctricos e respectiva bateria. Esta opção deverá tornar o modelo eléctrico mais eficiente, o que se traduz por maior autonomia com a mesma capacidade de bateria.

Apesar de se assumir como crossover, o Polestar 3 tem um aspecto mais desportivo do que o Polestar 2, que por definição é uma berlina convencional, com três volumes. Uma curiosidade do 3 consiste no facto de, à semelhança do que acontece na traseira, onde surge um aileron sobre a tampa da mala, à frente existir um apêndice aerodinâmico que cria um “filme” de ar para reduzir a turbulência sobre o capot.

O construtor avança que o Polestar 3 montará uma bateria de grande capacidade, que será capaz de elevar a autonomia para lá dos 600 km entre recargas.

O vídeo em que a marca revela o Polestar 3 começa por mostrar o protótipo Precept, que vai dar origem ao Polestar 5, agendado apenas para 2024. Trata-se de uma berlina de grande porte e com quatro portas, com ar de Grand Coupé.