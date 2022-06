Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Cupra revelou a estratégia comercial para os próximos anos, que é rica em novos modelos, mas também em melhorias a introduzir nos veículos que já estão no mercado. Numa fase em que parece cada vez mais evidente que o Grupo VW aposta a maioria das fichas na Cupra, que pratica preços e margens de lucro superiores devido ao seu estatuto de marca desportiva e mais sofisticada, sobretudo quando comparada com a mais acessível Seat, não espanta que os alemães tenham decidido concentrar todas as novidades na marca mais jovem do fabricante espanhol.

De uma assentada, a Cupra revelou três novidades absolutas, que enriquecerão a gama do construtor assim que chegarem ao mercado, com a entrega a clientes do novo trio a estar agendada para 2024. Entre os três novos modelos, o Terramar era o menos conhecido, um SUV ligeiramente maior do que o Ateca e destinado a substituir o SUV compacto que nasceu como Seat. Na recente apresentação à imprensa europeia da estratégia da marca, já apareceu com formas definitivas e em linha com a nova linguagem estilística da Cupra.

O Tavascan, modelo eléctrico que apareceu como protótipo em 2019, chegará igualmente em 2024. Com formas de SUV coupé, assume-se como um “irmão” do VW ID. 5, com o qual partilha plataforma, mecânica e bateria, e surgiu aqui mais próximo da versão definitiva e já com a tal nova frente da marca, similar à do Terramar. Também eléctrica é a terceira novidade da marca, com o muito esperado UrbanRebel, um pequeno SUV coupé que promete ser ágil e barato, com versões que poderão arrancar a partir de 20.000€.

Mas se estas eram as três novidades mais sumarentas que a Cupra tinha para apresentar, todas elas previstas para 2024, havia ainda outros motivos de interesse – menos vistosos, mas mais rápidos a chegar ao mercado. A actual gama da Cupra é composta pelo eléctrico Born, o “irmão” mais desportivo do VW ID. 3, e pelos Formentor, Leon e Ateca, todos eles com motores convencionais a combustão, mesmo que electrificados em algumas versões. Durante mais um ano e meio, é exclusivamente com estes quatro modelos que a Cupra vai contar para continuar a incrementar as vendas. O Born foi introduzido no mercado recentemente, pelo que não deverá sofrer alterações, mas a Cupra já revelou os planos que reserva para o Leon e para o Formentor (sobre o Ateca ainda não há notícias). Ambos vão usufruir de um profundo restyling que lhe modifica por completo faróis, grelha e pára-choques, conferindo-lhes um relativo ar de família face à solução estética exibida no Terramar.

A Cupra continuará a viver de uma gama com quatro modelos até 2024, altura em que o número de eléctricos passará de um para três, uma vez que ao Born se juntarão o Tavascan e o UrbanRebel. A gama dos modelos em que o motor principal é a combustão manterá as três unidades, uma vez que o novo Terramar substituirá o actual Ateca, que assim complementará o Leon e o Formentor.