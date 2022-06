Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Suíça, Alemanha e Itália são os primeiros mercados a receber o Microlino, um quadriciclo eléctrico pesado desenvolvido pelos suíços da Micro Mobility e produzido em Itália, nas instalações da CECOMP. Mas, acedendo ao configurador do modelo que já está online, verifica-se que Portugal integra o mapa de países onde o Isetta moderno vai desembarcar, propondo preços a partir de 14.990€. Porém, ainda vai ser preciso esperar mais um ano.

À semelhança do que acontece com grande parte dos novos lançamentos a bateria, também o patusco Microlino vai começar por propôr uma edição limitada, mais enriquecida em termos de equipamento. Trata-se da Pioneer Series, que prevê somente 999 unidades numeradas, diferenciáveis ainda pelas cores específicas desta versão (Atlantis Blue ou Torino Aluminium) e pelo facto de oferecer privilégios aos “pioneiros” que consideram razoável ou apelativa a ideia de desembolsar 21.000€ por um micro EV que anuncia 177 km de autonomia entre recargas, para serem prioritários nas entregas e terem acesso a serviços extra. A Pioneer Series conta com um modo “Sport”, como todas as outras versões, e chega aos suíços já este Verão, seguindo-se a Alemanha e Itália no último trimestre.

Também por essa altura, entre o final de 2022 e o início de 2023, começam a sair da fábrica de Turim as versões Dolce e Competizione, propostas respectivamente por valores a partir de 16.390€ e 18.590€. A primeira está claramente mais virada para os clientes que apreciam um certo estilo rétro, o que se evidencia pela paleta de cores para a carroçaria, todas elas brilhantes e conjugadas com muitos detalhes cromados. Tal como na Pioneer, há preocupações veganas nos revestimentos escolhidos e a porta tem fecho soft close. Já a versão Competizione, como o nome indica, é a que apela aos entusiastas de uma estética mais desportiva e daí a pintura mate para a carroçaria, reforçada por um tecto de abrir em lona que providencia uma ventilação extra e que é feita com “o mesmo material usado nos Porsche 911 descapotáveis”. Faz sentido, porque o Microlino anuncia 0-50 km/h em 4,9 segundos e 90 km/h de velocidade máxima…

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Todas estas versões têm em comum, no arranque, a bateria intermédia de 10,5 kWh, que certifica uma autonomia de 177 km entre recargas. A bateria mais generosa, com 14 kWh, estará disponível a partir do primeiro trimestre de 2023, permitindo percorrer 230 km com uma carga completa. Já a mais pequena, com 6 kWh, chega no segundo trimestre do próximo ano, com um alcance de somente 91 km. A versão Dolce é a única que pode ser encomendada com qualquer um destes três acumuladores, ao passo que a Competizione exclui a bateria com menor capacidade.

É justamente esse o principal traço distintivo da versão mais barata do Microlino, a Urban Edition, que permite apenas optar entre duas cores e vem de série com o tecto fechado, algo que a marca descreve como “coupé”. O Microlino mais barato só é esperado no início de 2023 e não vai além dos tais 91 km entre ligações à corrente. Mas lá que promete dar nas vistas por onde quer que passe, promete. Isto porque além de recuperar o Isetta dos anos 60, consegue imprimir-lhe modernidade, continua a ser pequeno (2,4 metros), leve (535 kg) e agora eléctrico. Possivelmente, um parceiro a ter em conta para quem se desloca maioritariamente na cidade…