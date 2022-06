O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu uma mensagem de condolências do rei Filipe VI de Espanha pelo falecimento da pintora Paula Rego, que o monarca recordou como “admirável e extraordinária”.

De acordo com uma nota nesta terça-feira divulgada no site da Presidência da República, na mensagem o rei Filipe VI “transmite também os seus sentimentos à família de Paula Rego, bem como a todos os portugueses”.

“O Presidente da República recebeu uma mensagem de condolências por parte de Sua Majestade o Rei Felipe VI de Espanha, por ocasião do falecimento da ‘admirável e extraordinária’ pintora Paula Rego no passado dia 8 de junho”, refere o texto divulgado na página oficial de Belém.

No dia 10 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou em Londres, onde esteve por ocasião das comemorações do Dia de Portugal, que vai condecorar a título póstumo a pintora Paula Rego com o Grande Colar da Ordem de Camões, distinção que será formalmente entregue em Lisboa.

A pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu em 8 de junho, em Londres, aos 87 anos, e o Governo decidiu nesse mesmo dia decretar um Dia de Luto Nacional, que coincidirá com as exéquias da artista.

Nascida em Lisboa, em 26 de janeiro de 1935, fixando-se posteriormente em Londres, onde se formou, na Slade School of Art, Paula Rego recebeu, entre outras distinções, o Prémio Turner, a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada de Portugal, e a Ordem do Império Britânico.