O Banco de Portugal reviu em alta a projeção de crescimento económico em 2022 para 6,3%, um crescimento elevado que beneficia muito de um efeito técnico relacionado com o ímpeto positivo trazido de 2021 – esse efeito será decisivo porque, como o Banco de Portugal prevê, nos próximos trimestres poderá haver uma “estagnação, em média” da expansão económica de trimestre para trimestre. A partir de 2023, por outro lado, o crescimento será menor do que o previsto anteriormente (2,6% em 2023 e 2% em 2024).

Já “a inflação deverá aumentar para 5,9% em 2022, reduzindo-se para 2,7% e 2,0% nos dois anos seguintes”, antecipa o Banco de Portugal, confirmando que a subida dos preços será mais intensa do que o “cenário adverso” que tinha previsto em março. “Este perfil reflete a evolução das pressões externas sobre os preços. Ao longo do horizonte de projeção, estas vão-se dissipando, sendo parcialmente compensadas por um aumento das pressões internas”, afirma o supervisor.

Porém, a previsão do Banco de Portugal, de uma inflação de 5,9%, baseia-se em dados até 17 de maio. Desde então, reconheceu Mário Centeno esta quarta-feira, com os dados da inflação de maio e com outros dados que entretanto surgiram, é possível fazer uma estimativa “mecânica” que eleva a taxa de inflação em mais 0,5 pontos percentuais, para 6,4%.

O agravamento do enquadramento internacional condiciona a evolução da atividade. A economia portuguesa sofre impactos, diretos e indiretos, da invasão da Ucrânia, que resulta no aumento da incerteza, em maiores taxas de inflação e no acentuar das disrupções nas cadeias de produção globais”, diz o Banco de Portugal.

As novas previsões do Banco de Portugal contrastam com aquilo que foi projetado em março, quando se apontou para um crescimento de 4,9% em 2022 (depois de 4,9% em 2021) e um aumento de 2,9% do produto económico, em 2023. Nessa altura, o Banco de Portugal também projetou uma taxa de inflação de 4% em 2022 (com um cenário adverso de 5,6%) e de 1,6% em 2023.

Consumo privado aumenta 5,2% em 2022, à custa da poupança acumulada na pandemia

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal estimou que o consumo privado deverá aumentar 5,2% em 2022, um movimento que irá corresponder a uma “redução da poupança corrente, desacelerando em 2023-24 para uma evolução mais alinhada com a do rendimento disponível real, que se reduz 0,4% em 2022 e cresce 1,5% em média nos dois anos seguintes”.

Já o investimento irá manter um “crescimento de 6% em média em 2022-24, próximo do observado em 2021, em larga medida refletindo os recebimentos de fundos europeus”, acrescenta o Banco de Portugal.

Por outro lado, “as exportações crescem 13,4% em 2022, desacelerando gradualmente para um ritmo próximo do pré-pandemia em 2024”. “Este perfil é determinado pela recuperação das exportações de serviços, projetando-se que o turismo regresse ao nível pré-pandémico em meados de 2022”, afirma o Banco de Portugal.

O crescimento do emprego abranda ao longo do horizonte de projeção. A taxa de desemprego diminui para 5,6% em 2022 e 5,4% nos anos seguintes. Os salários reais por trabalhador no setor privado reduzem-se 1% em 2022, refletindo a subida da inflação, mas aumentam, em média, 2% em 2023-24, aproximadamente em linha com a produtividade”, diz o supervisor.

O Banco de Portugal reconhece que as previsões têm “riscos descendentes” para a atividade económica e riscos “ascendentes” para a inflação, em particular no ano de 2022. “A possibilidade de agravamento do impacto da invasão da Ucrânia constitui o principal foco de incerteza e riscos”, admite o supervisor.

Que resposta se deve dar, perante esta incerteza? “O aumento continuado das qualificações da força de trabalho é essencial num contexto demográfico desfavorável e de transformação tecnológica orientada para a digitalização”, diz o Banco de Portugal, acrescentando que “uma implementação efetiva dos investimentos e reformas subjacentes ao Plano de Recuperação e Resiliência permitirá ganhos adicionais de crescimento a longo prazo”.

O Banco de Portugal já tinha antecipado uma parte deste boletim económico, um tema em destaque onde analisou o possível impacto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).