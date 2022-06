Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi revelado o ranking dos modelos mais vendidos em 2021. Com os maiores mercados mundiais a imporem os seus hábitos, nomeadamente a China, os EUA e a Europa, o líder foi um SUV, alegadamente o tipo de veículo mais popular nos quatro cantos do globo. Mas a realidade é que dos 10 primeiros, cinco são berlinas tradicionais, com quatro portas e três volumes, e dois são pick-ups, uma solução muito americana, pelo que apenas três modelos são SUV, o que está longe de constituir uma maioria.

Já era do conhecimento geral que o Grupo Toyota – constituído pela Toyota, Lexus, Dahaitsu e Huno – foi o que mais veículos comercializou durante 2021, transaccionando 10,5 milhões de unidades, mais um milhão do que vendeu em 2020, ano em que o grupo nipónico também liderou o mercado global. Nas duas ocasiões, o Grupo Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania e Man) ficou na segunda posição, depois de cinco anos consecutivos na liderança, tendo vendido 9,3 milhões de unidades em 2020, para depois reduzir para 8,9 milhões no ano transacto. Confirmou-se agora, sem grande surpresa, que a Toyota – a maior marca do grupo e do mundo – liderou o ranking dos modelos mais vendidos globalmente, em 2021.

O veículo mais vendido durante os 12 meses de 2021 foi o Toyota RAV4, com 1.132.000 unidades, um incremento de 6% face ao ano anterior. A segunda posição pertenceu a outro Toyota, desta vez o Corolla em versão berlina, com 1.104.000 unidades, à frente do Honda CR-V (903.000), do Nissan Sentra e do Toyota Camry, que encerrou o top 5. Na 7ª e 8ª posições surgem as duas primeiras pick-ups, com a tradicional líder Ford F-150 à frente, seguida de perto pela Toyota Hilux, com o incremento do custo do combustível a relegar este tipo de veículos um pouco mais para trás.

Um dos dados mais curiosos prende-se com o facto de o primeiro modelo 100% eléctrico ter surgido na 9ª posição, com o Tesla Model 3 a facturar 508.000 unidades, sendo de recordar que, em 2020, este mesmo modelo não foi além do 21º lugar do ranking. E o Model 3 não foi o único eléctrico presente na lista dos mais vendidos, uma vez que o Tesla Model Y (392.000) alcançou a 19ª posição (foi 262º em 2020) e o pequeno chinês Wuling Hongguang Mini EV (391.000) estabeleceu-se no 20º posto da tabela.

Outra das curiosidades desta listagem tem a ver com a total ausência de veículos europeus entre os 22 primeiros. Há um Volkswagen Lavida na 16ª posição (430.000), mas trata-se de uma berlina produzida na China para o mercado local, com base no Jetta. De resto, apesar da VW, Audi, BMW e Mercedes venderem os seus modelos nos três principais mercados, não atingiram o volume de vendas necessário para figurar no top 22.